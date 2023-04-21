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В Самаре ушел из жизни доцент Самарского университета Сергей Симатов

21 апреля 2023 11:23
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В Самаре ушел из жизни доцент Самарского университета Сергей Симатов

Член Союза журналистов России, талантливый преподаватель Сергей Александрович Симатов умер 19 апреля 2023 года в возрасте 75 лет.

О кончине Сергея Симатова сообщили коллеги из самарского отделения российского Союза журналистов.

Самарские журналисты выразили соболезнования родным, близким и друзьям Сергея Симатова, подчеркнув, что журналистское сообщество Самарской области потеряло невероятно деятельного, грамотного и неравнодушного профессионала.

Среди знаков признания общественной работы Сергея Симатова награда 2008 года «За заслуги перед журналистским сообществом».

Ученики Сергея Симатова вспоминают его лекции по отечественной истории. «Сергей Александрович был замечательным человеком и преподавателем. На его лекциях невозможно было не влюбиться в Отечественную историю… Светлая память», — оставляют они комментарии в социальных сетях.

Сергей Симатов не прожил и года после ухода из жизни в августе 2022-го его супруги, основателя «Самарского института журналистики» Валентины Симатовой, пишет Самарское обозрение.

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