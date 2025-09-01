В Самаре учебный год начался более чем для 130 тысяч школьников, из них почти 11 тысяч – первоклассники

171

В Самаре 2025-2026 учебный год начался более чем для 130 тысяч школьников, из них почти 11 тысяч – первоклассники. Детей в гимназии № 133 имени Героя Социалистического Труда М.Б. Оводенко и школе № 26 имени дважды Героя Социалистического Труда Дмитрия Ильича Козлова поздравила первый заместитель главы города Самара Юлия Ашуркова.



«Сегодня волнительный для всех день, для многих – незабываемый. Очень хочется всем пожелать удачи, пятерок в дневниках, старшеклассникам – прислушиваться к самим себе и по итогу учебного года сделать правильный выбор. Помните, что вы нужны нашей стране, нашему региону и, конечно, нашему городу. Очень хочется, чтобы вы остались в родной Самаре, работали, учились, создавали здесь семьи. У вас сейчас непростой этап, но уверена, при поддержке своих педагогов и родителей вы справитесь, у вас все получится», – поздравила ребят первый заместитель главы города Самара Юлия Ашуркова.



Порог гимназии № 133 сегодня впервые перешагнули 75 ребят, всего же здесь учится 900 учеников. Это учреждение известно как первое в Самаре, где каждый ученик с начальной школы начинает изучать два иностранных языка.



«Отличительной особенностью нашей школы является упор на изучение иностранных языков. Сейчас наши дети изучают английский, немецкий и французский, с этого года появилась возможность изучения и китайского языка. Также в этом году открываем профильный юридический класс, – сказала директор гимназии Оксана Терина. – Сегодня первоклассники в первый раз садятся за парты, став настоящими школьниками, пятиклассники уже завтра впервые встретятся с незнакомыми ранее дисциплинами и педагогами. Выпускникам предстоит важный и ответственный период выбора жизненного пути. Уверена, каждый наш ученик справится достойно».



Школа № 26, которая была построена в рамках нацпроекта «Образование» (ныне нацпроект «Молодежь и дети»), в этом году отмечает свой 5-летний юбилей. Сегодня она распахнула двери для 2,3 тысяч детей, из них 259 человек – первоклашки. Как отметил директор школы Анатолий Лазарев, всего в учреждении открыто восемь первых классов. В 2025 году она стала одной из первых, где по поручению главы города Ивана Носкова в рамках комплекса мер по обеспечению антитеррористической защищенности установили новые контрольно-пропускные пункты. Также по данным департамента образования в 2025-2026 учебном году школы обеспечены физической охраной, тревожной кнопкой и охранной сигнализацией, системой видеонаблюдения и металлодетекторами.



По итогам прошлого учебного года ЕГЭ в Самаре успешно сдали более 6 тысяч выпускников, из них 78 человек – на 100 баллов. 1237 человек награждены медалью «За особые успехи в учении» I и II степеней.

Фото: администрация Самары