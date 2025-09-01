Я нашел ошибку
Главные новости:
Ключевыми темами стали: эпидемиологическая обстановка, итоги летней оздоровительной кампании, обращения граждан.
И Самаре губернатор провел оперативное совещание
По итогам прошлого учебного года ЕГЭ в Самаре успешно сдали более 6 тысяч выпускников, из них 78 человек – на 100 баллов.
В Самаре учебный год начался более чем для 130 тысяч школьников, из них почти 11 тысяч – первоклассники
В связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы.
По Третьему проезду в Самаре временно ограничат движение транспорта
В рамках проведения открытых уроков правоохранители уделили особое внимание разъяснению правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.
Сотрудники Сызранского ЛО МВД приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню знаний
На оборудовании мощных радиотелевизионных станций Самарской области (РТС, РТПС) будут проводиться плановые работы.
Перерывы в трансляции телерадиоканалов 2, 3, 4 сентября на передающих станциях Самарской области
"Государственная служба - это образ жизни, призвание и долг перед обществом".
В Самаре курсантов лицея государственной службы и правоохранительных органов поздравили с началом  учебного года
В этом году автодорога Подъем-Михайловка – Богдановка – Алексеевка будет приведена к нормативному состоянию на всем протяжении.
В Волжском районе завершен капитальный ремонт участка региональной дороги Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка
На соревнования по прыжкам в высоту приглашают спортсменов и любителей спорта.
В Самаре в сквере Фадеева состоится легкоатлетический турнир «Самарская высота»
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Кинотеатр под открытым небом "Филин" ждет зрителей на набережной
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
Образование Культура Здравоохранение

В Самаре учебный год начался более чем для 130 тысяч школьников, из них почти 11 тысяч – первоклассники

1 сентября 2025 18:50
171
По итогам прошлого учебного года ЕГЭ в Самаре успешно сдали более 6 тысяч выпускников, из них 78 человек – на 100 баллов.

В Самаре 2025-2026 учебный год начался более чем для 130 тысяч школьников, из них почти 11 тысяч – первоклассники. Детей в гимназии № 133 имени Героя Социалистического Труда М.Б. Оводенко и школе № 26 имени дважды Героя Социалистического Труда Дмитрия Ильича Козлова поздравила первый заместитель главы города Самара Юлия Ашуркова.

«Сегодня волнительный для всех день, для многих – незабываемый. Очень хочется всем пожелать удачи, пятерок в дневниках, старшеклассникам – прислушиваться к самим себе и по итогу учебного года сделать правильный выбор. Помните, что вы нужны нашей стране, нашему региону и, конечно, нашему городу. Очень хочется, чтобы вы остались в родной Самаре, работали, учились, создавали здесь семьи. У вас сейчас непростой этап, но уверена, при поддержке своих педагогов и родителей вы справитесь, у вас все получится», – поздравила ребят первый заместитель главы города Самара Юлия Ашуркова.

Порог гимназии № 133 сегодня впервые перешагнули 75 ребят, всего же здесь учится 900 учеников. Это учреждение известно как первое в Самаре, где каждый ученик с начальной школы начинает изучать два иностранных языка. 

«Отличительной особенностью нашей школы является упор на изучение иностранных языков. Сейчас наши дети изучают английский, немецкий и французский, с этого года появилась возможность изучения и китайского языка. Также в этом году открываем профильный юридический класс, – сказала директор гимназии Оксана Терина. – Сегодня первоклассники в первый раз садятся за парты, став настоящими школьниками, пятиклассники уже завтра впервые встретятся с незнакомыми ранее дисциплинами и педагогами. Выпускникам предстоит важный и ответственный период выбора жизненного пути. Уверена, каждый наш ученик справится достойно».

Школа № 26, которая была построена в рамках нацпроекта «Образование» (ныне нацпроект «Молодежь и дети»), в этом году отмечает свой 5-летний юбилей. Сегодня она распахнула двери для 2,3 тысяч детей, из них 259 человек – первоклашки. Как отметил директор школы Анатолий Лазарев, всего в учреждении открыто восемь первых классов. В 2025 году она стала одной из первых, где по поручению главы города Ивана Носкова в рамках комплекса мер по обеспечению антитеррористической защищенности установили новые контрольно-пропускные пункты. Также по данным департамента образования в 2025-2026 учебном году школы обеспечены физической охраной, тревожной кнопкой и охранной сигнализацией, системой видеонаблюдения и металлодетекторами.  

По итогам прошлого учебного года ЕГЭ в Самаре успешно сдали более 6 тысяч выпускников, из них 78 человек – на 100 баллов. 1237 человек награждены медалью «За особые успехи в учении» I и II степеней.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

