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В Самаре участковые уполномоченные полиции встретили флаг-символ 100-летия службы

9 ноября 2023 12:56
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В Самаре участковые уполномоченные полиции встретили флаг-символ 100-летия службы

В преддверии 100-летнего юбилея службы участковых уполномоченных полиции самарские полицейские приняли от своих коллег из Ульяновска флаг-символ УУП «100 лет на страже правопорядка».

Знамя уже побывало в десятках российских городов и «посетило» памятные для местных жителей места. Флаг, ставший символом сплоченности и сотрудничества полицейских из всех регионов страны, в здании ГУ МВД России по Самарской области был передан начальнику Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН подполковнику полиции Юлии Ситниковой.

Одной из достопримечательностей, с которой была организована встреча делегации по передаче флага «100 лет на страже правопорядка» был памятник князю Засекину, являющимся основателем города Самара. Князь Григорий Осипович Засекин — государственный деятель, первый воевода городов-крепостей на Волге — Самары (1586), Саратова (1590) и Царицына (1589).

Самым ярким периодом в служебной карьере Григория Засекина стало строительство совместно с опытным фортификатором Фёдором Ельчаниновым крепости Самара. Памятник установлен на набережной реки Волга.

Следующей остановкой стал мемориальный комплекс погибшим в пожаре в ГУВД. На улице Куйбышева 42. Здесь 10 февраля 1999 года на пожаре в ГУВД погибли 57 человек. Мемориал стал особым местом не только для сотрудников полиции, но и для всех местных жителей. Представители делегации почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебного долга.

Полицейские автомобили с флагом-символом предстоящего юбилея службы проехали по центральным улицам города Самары.

Следующей остановкой знамени станет Оренбургская область.

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