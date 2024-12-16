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Сотрудниками транспортной полиции на постоянной основе проводятся проверки иностранных граждан с целью выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства.
В Самаре транспортные полицейские пресекли дачу взятки иностранным гражданином
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В Самаре транспортные полицейские пресекли дачу взятки иностранным гражданином

16 декабря 2024 14:36
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Сотрудниками транспортной полиции на постоянной основе проводятся проверки иностранных граждан с целью выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства.

Сотрудниками транспортной полиции на постоянной основе проводятся проверки иностранных граждан с целью выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства.

Так, сотрудники Самарского линейного отдела полиции на железнодорожной станции «Пятилетка» выявили гражданина одной из стран Средней Азии, 1983 года рождения. При проверке документов полицейскими было установлено, что данный гражданин нарушил правила въезда в Российскую Федерацию. По данному факту составлен административный протокол по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ.

При выяснении всех обстоятельств произошедшего и дополнительной проверке указанных в документах сведений было установлено нарушение гражданином режима пребывания на территории Российской Федерации.

В ходе составления административного материала, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», указанный гражданин обратился к руководству Самарского ЛОП с просьбой не составлять административный материал за указанное нарушение. За сокрытие полицейскими выявленного правонарушения мужчина предложил незаконное денежное вознаграждение. Факт передачи должностному лицу 5 000 рублей был задокументирован оперативниками самарской транспортной полиции.

Отделом дознания Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

Решением Железнодорожного суда г. Самары подозреваемому в совершении преступления избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года, сообщает пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

 

Фото предоставлено пресс-службой Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте

 

Теги: Самара Уголовное дело

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