В Самаре, судя по опросу, для молодежи неприемлемы даже минимальные проявления харассмента

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения с опытом работы из города.

6% самарцев сталкивались с харассментом со стороны руководства, 11% — со стороны коллег. Женщины подвергаются сексуальной агрессии чаще: 9% жалуются на домогательства со стороны начальства, 13% — со стороны сослуживцев. Среди мужчин эти показатели ниже: 3% и 9% соответственно.



Благодаря политике открытости горожане перестали терпеть даже минимальные проявления харассмента, резче реагируют на нарушение физических границ и даже предложения подвезти воспринимают как домогательство. Особенно это характерно для молодежи до 34 лет: именно молодые люди чаще рассказывают о неподобающем поведении (11% — со стороны менеджмента и 16% — со стороны коллег).



Только в каждой двадцатой компании (5%) существуют формальные процедуры для предотвращения и расследования случаев харассмента.

Время проведения: 10 — 18 марта 2025 года