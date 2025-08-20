155

С 20 августа в Самаре стартуют съёмки музыкального видеоклипа на песню «Дедушкин портрет». Автор композиции — музыкант и поэт из Тольятти Владимир Вастьянов исполнит песню в дуэте с заслуженным артистом России Сергеем Войтенко. Песня и клип имеют важный социальный подтекст: «Удели внимание близким, пока они рядом»



Роль главной героини песни - бабушки исполнит Заслуженная артистка РФ Людмила Гаврилова. В съёмках также примут участие другие актёры театра «СамАрт». Режиссёром клипа выступит артист и режиссер театра Роман Михайлов, главный оператор — тольяттинский кинематографист Дмитрий Чернов.



"Это искренняя музыкальная история о семейных ценностях. В ней звучит напоминание о том, что рядом с нами живут люди, которым особенно важно внимание и забота близких - наши старики. Песня объединяет традиционные народные мотивы и современное звучание, создавая атмосферу душевности и глубокой эмоциональности", - делится Владимир Вастьянов.



Видеоклип станет эмоциональным дополнением к песне, пробуждающим чувства и заботу к родным людям «здесь и сейчас». Проект напоминает: нужно беречь близких, пока они рядом.



Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: минкульт СО