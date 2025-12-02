В Самаре стартовала традиционная Всероссийская новогодняя акция «Елка желаний»

Я нашел ошибку
Главные новости:
1735 афиш к известным отечественным мультфильмам и фильмам создали участники второго сезона конкурса «Это у нас семейное».
Семья Афанасьевых из Самарской области в числе победителей дистанционного задания от «Союзмультфильма» и Киностуди им. М. Горького
В сборе груза для бойцов участвовали Фонд развития муниципального образования, Сызранская епархия, мордовская национально-культурная автономия, немецкий культурный центр, общественники и неравнодушные  жители города.
Очередную партию гуманитарной помощи от Сызрани доставили бойцам в зону СВО
На базе фельдшерско-акушерских пунктов будут проводиться регулярные приемы узких специалистов в составе выездных бригад из центральной районной больницы.
Жители двух сел Камышлинского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
10 декабря 2025 года молодые ученые из самарских университетов выйдут на сцену, чтобы ярко и доступно донести свою идею до аудитории.
Молодые ученые региона презентуют разработки на Science Slam Samara
Представители Самарской области заняли третье место в треке «Цифровизация»  с разработкой «Цифровой кампус» для университета.
Студенты ПГУТИ - в числе победителей  первого студенческого хакатона по разработке сервисов для мессенджера МАХ
Первые подарки акции сторонников «Единой России» уже начали поступать маленьким пациентам региона.
Виктор Кузнецов: «Коробки храбрости» наполнены надеждой
Раздвижные эндопротезы применяются в детской реконструктивной ортопедии и онкологии. Они изготавливаются по индивидуальным параметрам пациента.
Более 20 уникальных раздвижных эндопротезов, созданных в СамГМУ, установили в России
Его цель — формирование экологического сознания у молодого поколения через экоуроки и мастер-классы.
Экопроект для детей от АО «Экология» вошел в ТОП-20 лучших эко-проектов
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре стартовала традиционная Всероссийская новогодняя акция «Елка желаний»

218
В Самаре стартовала традиционная Всероссийская новогодняя акция «Елка желаний»

Об этом в своем телеграм-канале написал глава города Иван Носков.

"Приглашаю всех принять участие и стать личным новогодним волшебником для самарских ребятишек! Снова исполняем желания тех ребят, кому в жизни приходится трудно – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Желания у ребят нехитрые, истинно детские: 8-летняя Арина мечтает о нарядном платье, а 5-летний Никита – о конструкторе по мотивам компьютерной игры. Их открытки я снял с «Елки желаний» на прошлой неделе. Из других пожеланий юных самарцев – сладости, игрушки, наборы для творчества, книги, сертификаты в развлекательные центры и т.д. Но есть и необычные желания для «Дедов Морозов» – 5 килограмм киви и телескоп. 

«Елка желаний» установлена в департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары (ул. Куйбышева, 44, в рабочие дни с 9:00 до 17:00). Открытку с детским желанием уже сняли Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева, начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Ирина Легостаева, начальник Управления МВД России по г. Самаре Дмитрий Урюпин, старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СКР по Самарской области Елена Шкаева, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области по Государственной противопожарной службе, полковник внутренней службы  Игорь Быков.

Свои пожелания написали 679 ребятишек. Думаю, самарцам по силам вместе подарить ребятам новогоднее чудо и сделать этот мир чуточку добрее", - пишет Иван Носков. 

