В Самаре стартовала традиционная Всероссийская новогодняя акция «Елка желаний»

Об этом в своем телеграм-канале написал глава города Иван Носков.

"Приглашаю всех принять участие и стать личным новогодним волшебником для самарских ребятишек! Снова исполняем желания тех ребят, кому в жизни приходится трудно – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Желания у ребят нехитрые, истинно детские: 8-летняя Арина мечтает о нарядном платье, а 5-летний Никита – о конструкторе по мотивам компьютерной игры. Их открытки я снял с «Елки желаний» на прошлой неделе. Из других пожеланий юных самарцев – сладости, игрушки, наборы для творчества, книги, сертификаты в развлекательные центры и т.д. Но есть и необычные желания для «Дедов Морозов» – 5 килограмм киви и телескоп.

«Елка желаний» установлена в департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары (ул. Куйбышева, 44, в рабочие дни с 9:00 до 17:00). Открытку с детским желанием уже сняли Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева, начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Ирина Легостаева, начальник Управления МВД России по г. Самаре Дмитрий Урюпин, старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СКР по Самарской области Елена Шкаева, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области по Государственной противопожарной службе, полковник внутренней службы Игорь Быков.

Свои пожелания написали 679 ребятишек. Думаю, самарцам по силам вместе подарить ребятам новогоднее чудо и сделать этот мир чуточку добрее", - пишет Иван Носков.