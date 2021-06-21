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В Самаре стартовала социальная акция «Говорящая книга», направленная на расширение возможностей незрячих и слабовидящих людей и помощь в преодолении барьеров, с которыми они сталкиваются каждый день. Корпоративные волонтеры повысят доступ людей с нарушениями зрения к различным литературным произведениям.

Акцию запустило региональное представительство Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Эту инициативу уже поддержали волонтеры в других регионах присутствия НСКВ: Пермском Крае и Свердловской области Только на старте к акции присоединились свыше 170 волонтеров из 14 компаний.

В рамках акции корпоративные волонтеры занимаются переводом в аудиоформат рассказов известной самарской писательницы, поэта, публициста, члена Союза Писателей России и Союза журналистов России Галины Михайловой. Эти произведения предоставила Самарская областная библиотека для слепых. Волонтеры озвучат их в студии звукозаписи библиотеки и сделают доступными для прослушивания ее пользователями на специальном устройстве – тифлофлешплеере.