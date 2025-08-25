222

С 22 августа в Самаре стартовал сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок. Первая ярмарка начала свою работу около ДК «Октябрь в поселке Мехзавод и объединила 95 сельхозпроизводителей из Самары и других районов региона – Сызранского, Сергиевского, Хворостянского, Елховского и др.



«Сельскохозяйственные ярмарки в Самаре – важная составляющая поддержки местных предпринимателей и укрепления продовольственной безопасности города и региона в целом. Для производителей это, прежде всего, возможность на выгодных условиях реализовать свою продукцию, а для горожан – приобрести свежие сезонные овощи и фрукты, произведенные в Самарской области. Все продавцы, представляющие свою продукцию на ярмарке, проверены и получили официальное разрешение на торговлю», - отметил руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов.



На ярмарке жители Самары могут приобрести мясо и мясные деликатесы, молочные продукты, сыры, мед и варенье, сезонные фрукты, ягоды и овощи, в том числе входящие в так называемый «борщевой набор» - картофель, капусту, лук, морковь и свеклу. Убедиться в правильности взвешивания товаров все покупатели могут на контрольных весах.



«Торгуем здесь не первый год, многие покупатели уже нас знают. Ярмарки - удобный формат и для потребителей, и для продавцов. Большой выбор свежих продуктов, всегда уверены в том, что есть место, где мы сможем продать выращенную продукцию», - поделилась овощевод Екатерина Илютина из Елховского района.



Ярмарка около ДК «Октябрь в поселке Мехзавод работает по пятницам, субботам и воскресеньям с 9:00. По этому же графику будет работать еще одна сезонная сельскохозяйственная ярмарка на 161 место, которая откроется 29 августа на ул. Ленинская, 142, у музея им. П.В. Алабина. Обе ярмарки будут работать до середины ноября.



Напомним, на территории городского округа Самара также действует 20 круглогодичных муниципальных ярмарок, где представлены продукты местных сельхозпроизводителей, текстиль, одежда и другие товары. На каждой из них местным производителям торговые места предоставляются в приоритетном порядке, а пенсионерам доступны специальные бесплатные места. Адреса ярмарок размещены на сайте администрации города Самара.

Фото: администрация Самары