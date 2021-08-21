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В Самаре стартовал образовательный проект «Бережём наличники» 

21 августа 2021 12:15
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В течение недели самарцев знакомят с историей и методами работы с декором деревянных домов.

19 августа в Самаре стартовал образовательный проект «Бережём наличники». В течение недели самарцев знакомят с историей и методами работы с декором деревянных домов. Проект победил в конкурсе Фонда Президентских грантов.

19 и 20 августа в Самарской публичной библиотеки прошли лекции об истории русского деревянного зодчества, о наличниках, их оформлении и практиках спасения.

В числе экспертов - создатель виртуального музея наличника, фотограф Иван Хафизов, антрополог, директор по развитию культурного центра "Лев и вишня" Наталья Дукантони, краевед, градозащитник Галина Торопкина, кандидат искусствоведения, доцент Московского института культуры Екатерина Пухначева.

«В каждом городе свои уникальные наличники. Мне было интересно выявить, чем Самара отличается от других регионов. Например, тут я увидел интересные резные орнаменты на фризах, слуховые окна. Вообще наличники Самары отличаются от остальных. Если самарцу показать десяток наличников из разных городов, в том числе самарский, то он сразу определит «родной». Это своеобразный местный код», - рассказал Иван Хафизов. 

С 21 по 27 августа проходит практическая часть проекта. Во дворе дома 192 по улице Чапаевской волонтеры восстанавливают наличники, которые сняты с самарских домов. 21 и 22 августа в рамках мастер-классов самарский мастер по домовой резьбе Сергей Пимахин показывает, как реставрировать старые наличники и как вырезать новые.

«На примере уже снятых наличников мы смотрим, какие технологии и действия можно применить, чтобы восстановить наличник. Древесина требует особого бережного отношения. Это может быть только очистка или укрепление, а может и замена элементов. Каждый наличник рассматриваем индивидуально, какие-то элементы остаются прежними, тем самым подчеркивая возраст, оригинальность и задумку автора», - рассказал Сергей Пимахин.

Итогом проекта «Бережём наличники» станет арт-объект «Снято». На торце дома 192 по улице Чапаевской будут размещены восстановленные участниками проекта деревянные наличники.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: «Бережём наличники» образовательный проект

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