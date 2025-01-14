В Самаре стартовал набор в Школу вожатского мастерства-2025

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Любой подросток из областной столицы, которому уже исполнилось 16 лет, может подать заявку в Школу вожатского мастерства и раскрыть в себе новые таланты и способности. Обучение вожатскому мастерству будет полезно и интересно тем, кто хочет узнать, кто такой вожатый, осуществить свои творческие замыслы, получить опыт работы с детьми, найти работу на лето и стать частью дружного коллектива.

Как отметили организаторы проекта – сотрудники Молодёжного центра «Самарский», обучение будет проходить с февраля по май 2025 года включительно 1 раз в неделю. По итогам выпускникам, успешно сдавшим экзамены, выдаётся именной сертификат.

Обучение в школе вожатского мастерства – это профориентационное мероприятие, направленное на помощь молодёжи в выборе профессии.

«Специалисты отмечают большую пользу обучения и прохождения профориентационных программ для подростков. Они будут более осознанно походить к выбору будущей профессии, знать свои склонности и сильные стороны, смогут успешно выстроить приоритеты и получат мотивацию к самоопределению», – подчеркнула руководитель городского Департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова.



Прием заявок продлится до 31 января 2025 года. О дате организационного собрания участникам сообщат дополнительно. Узнать все подробности об обучении и летнем трудоустройстве можно по электронной почте mcsamara@mail.ru (с пометкой «ШВМ 2025») или по телефону (846) 262-52-47.

Фото: Администрация Самары