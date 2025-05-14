В Самаре сотрудники спецподразделений Росгвардии провели занятие по беспарашютному десантированию

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В Самарской области состоялись плановые занятия по беспарашютному десантированию с личным составом ОМОН и СОБР регионального управления Росгвардии. Такие занятия проводятся на постоянной основе – в этот раз бойцы спецназа должны были на практике продемонстрировать навыки, полученные в ходе зимнего периода подготовки.

Во взаимодействии с летчиками авиационной эскадрильи Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации сотрудники спецподразделений регионального управления провели плановые учебно-тренировочные спуски с борта вертолета Ми-8. Отработка навыков беспарашютного десантирования необходима в первую очередь для максимально оперативного вывода подразделения в район выполнения служебно-боевой задачи.

Под руководством опытных инструкторов ОМОН «Орлан» спецназовцы в полной боевой экипировке отработали способы использования спусковых устройств при десантировании с различных высот и приёмы страховки.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области