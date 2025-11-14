В Самаре сотрудники регионального главка полиции провели беседу по кибербезопасности со студентами

98

В областной столице, в рамках Всероссийской акции МВД «Школа информационной безопасности», на базе Самарского социально-педагогического колледжа, заместитель начальника Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Иван Колганов и начальник отдела организации раскрытия и расследования преступлений, в том числе, в сфере информационно-телекоммуникационных технологий подполковник полиции Светлана Лычева провели встречу со студентами, направленную на повышение правовой грамотности молодежи и профилактику кибермошенничества.

Иван Колганов акцентировал внимание юношей и девушек на правилах обеспечения личной кибербезопасности, призвав не передавать персональные данные и коды из смс третьим лицам, проявлять повышенную бдительность при переходе по Интернет‑ссылкам, игнорировать звонки с подозрительных номеров, создавать надёжные пароли и обязательно использовать двухфакторную аутентификацию, а также тщательно проверять любую информацию, вызывающую сомнения.

Светлана Лычева, в свою очередь, рассказала ребятам о дропперстве, подробно разъяснив механизм вовлечения молодежи в подобные схемы и последствия передачи платёжных инструментов для обналичивания незаконных доходов, и привела конкретные примеры привлечения к уголовной ответственности за подобные деяния, настоятельно рекомендовав не соглашаться на предложения «лёгкого заработка».

В завершение встречи сотрудники полиции призвали студентов активно распространять полученную информацию среди родственников и друзей, а также незамедлительно обращаться в полицию при любых признаках мошеннических действий, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО