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В Самаре сотрудники полиции провели рабочую встречу с лидерами национальных общественных объединений

9 февраля 2023 16:07
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Мероприятие прошло на площадке областного Дома дружбы народов.

Вчера в Доме дружбы народов состоялась рабочая встреча, организованная сотрудниками самарской полиции совместно с Департаментом по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации г.о. Самара. В мероприятии принял участие начальник У МВД России по г. Самаре полковник полиции Дмитрий Урюпин, сотрудники УВМ территориального ОВД, представители Департамента внутренней политики Самарской области, а также лидеры национально-культурных общественных объединений.

В ходе встречи участники особое внимание уделили работе с подрастающим поколением, отметив необходимость совместного изучения истории Самарского края, особенностей и традиций волжского народа, посещения знаковых мест области, проведения постоянной работы, направленной на повышение уровня правовой грамотности представителей национальных диаспор, разъяснения необходимости урегулирования своего правового положения.

Лидеры национально-культурных общественных объединений принимали активное участие в обсуждении путей взаимодействия, проведения совместных мероприятий и обмена информацией. Начальник отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г. Самаре Андрей Князев дал исчерпывающие ответы на вопросы собравшихся. По некоторым из них, требующим дополнительных проверок, начальник городского Управления дал соответствующие поручения.

«Мы должны в тесном взаимодействии оказывать помощь прибывшим на территорию России в трудоустройстве, адаптации и разрешении возникающих вопросов. На постоянной основе необходимо проводить работу по изучению культуры, истории и традиций нашего региона. И вся наша совместная работа должна быть направлена на воспитание уважение и правосознания», – отметил полковник полиции Дмитрий Урюпин.

В завершение круглого стола присутствующие договорились о более частых встречах, потому что только путем активного диалога можно достичь поставленных целей, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

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