Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре заболели 84 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Мехди Зеффан вернулся в расположение клуба из сборной.
Защитник "Крыльев Советов" Мехди Зеффан рассказал о своей свадьбе и интересе к "Крыльям" в Африке
В 2021 году запланированы выплаты 67 врачам и 25 фельдшерам.
В этом году впервые медицинские сестры региона получают выплаты по программе «Земский фельдшер»
Ей было 78 лет.
Умерла известная итальянская актриса, певица, телеведущая Рафаэлла Карра
Учитывая эпидемиологическую обстановку как в России в целом, так и в Самарской области, Роспотребнадзор не рекомендует проводить массовые мероприятия в очном формате.
Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба СО
Конкурс прошел в онлайн-формате. Участники демонстрировали профессиональные знания в ходе теоретического тестирования.
Евгения Сидорина из Самары признана «Лучшим начальником отделения почтовой связи» в Поволжье 
Ключевая составляющая VSFI-соревнования: участники должны в полевых условиях, которые сами по себе уже экстремальны для системных администраторов, запустить работающую сетевую инфраструктуру, а также отработать навыки защиты своих сервисов.
В Самаре состоятся всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI
В экспозиции представлено 47 работ по одному из самых сложных яхтенных маршрутов, вдоль ледяного материка.
В Самаре открылась фотовыставка ОНФ «Завораживающая Антарктида» 
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.35
-0.27
EUR 87.03
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре открылась фотовыставка ОНФ «Завораживающая Антарктида» 
Самарцев приглашают к участию в фестивале скандинавской ходьбы «Золотые Жигули»
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре состоятся всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI

5 июля 2021 18:03
122
Ключевая составляющая VSFI-соревнования: участники должны в полевых условиях, которые сами по себе уже экстремальны для системных администраторов, запустить работающую сетевую инфраструктуру, а также отработать навыки защиты своих сервисов.

6 июля на турбазе ПГУТИ "Озерки" (Малая Царевщина) состоится торжественное открытие всероссийских соревнований по системному администрированию VSFI 2021. 

VSFI - это соревнования по системному администрированию и основам информационной безопасности, которые проходят уже 9-й раз. Неделю студенты профильных специальностей, а также цифровые волонтеры со всей России слушают выступления экспертов, сотрудников ведущих IT-компаний страны и принимают участие в соревнованиях в полевых условиях.

Ключевая составляющая VSFI-соревнования: участники должны в полевых условиях, которые сами по себе уже экстремальны для системных администраторов, запустить работающую сетевую инфраструктуру, а также отработать навыки защиты своих сервисов. Главный приз традиционно – настоящий шаманский бубен ручной работы. В этом году он приедет от мастера из Санкт-Петербурга.

 

Теги: по системному администрированию Самара соревнования

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Учитывая эпидемиологическую обстановку как в России в целом, так и в Самарской области, Роспотребнадзор не рекомендует проводить массовые мероприятия в очном формате.
05 июля 2021, 18:27
Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба СО
Учитывая эпидемиологическую обстановку как в России в целом, так и в Самарской области, Роспотребнадзор не рекомендует проводить массовые мероприятия в очном... Общество
97
В экспозиции представлено 47 работ по одному из самых сложных яхтенных маршрутов, вдоль ледяного материка.
05 июля 2021, 17:55
В Самаре открылась фотовыставка ОНФ «Завораживающая Антарктида» 
В экспозиции представлено 47 работ по одному из самых сложных яхтенных маршрутов, вдоль ледяного материка. Общество
101
В них примут участие 10 юношеских команд.
05 мая 2021, 15:32
В Самаре пройдут всероссийские соревнования по хоккею «Кубок Владислава Третьяка»
В них примут участие 10 юношеских команд. Спорт
851
В центре внимания
Карта жителя Самарской области теперь и в Instagram
5 июля 2021  11:29
Карта жителя Самарской области теперь и в Instagram
248
В Самаре переименуют остановку Улица Энтузиастов»
5 июля 2021  10:34
В Самаре переименуют остановку «Улица Энтузиастов»
246
«Ласточка» между Тольятти и Самарой будет ездить до 31 августа
5 июля 2021  09:43
«Ласточка» между Тольятти и Самарой будет ездить до 31 августа
308
В Самарской области за сутки на 4 июля выявлены 191 заболевших коронавирусом
4 июля 2021  13:12
В Самарской области за сутки на 4 июля выявлен 191 заболевший коронавирусом
569
Сейчас главная задача – качественно выполнить работы текущего года.
2 июля 2021  20:17
В Жигулёвске Дмитрий Азаров провёл совещание, посвящённое качеству благоустройства общественных пространств
4531
Весь список