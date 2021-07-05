В Самаре состоятся всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI

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6 июля на турбазе ПГУТИ "Озерки" (Малая Царевщина) состоится торжественное открытие всероссийских соревнований по системному администрированию VSFI 2021.

VSFI - это соревнования по системному администрированию и основам информационной безопасности, которые проходят уже 9-й раз. Неделю студенты профильных специальностей, а также цифровые волонтеры со всей России слушают выступления экспертов, сотрудников ведущих IT-компаний страны и принимают участие в соревнованиях в полевых условиях.

Ключевая составляющая VSFI-соревнования: участники должны в полевых условиях, которые сами по себе уже экстремальны для системных администраторов, запустить работающую сетевую инфраструктуру, а также отработать навыки защиты своих сервисов. Главный приз традиционно – настоящий шаманский бубен ручной работы. В этом году он приедет от мастера из Санкт-Петербурга.