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В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»

16 апреля 2021 14:48
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В день рейда к административной ответственности за нарушение светопропускаемости стекол  было привлечено 64 водителя. 

Накануне в Самаре прошло рейдовое мероприятие, направленное на выявление автомобилистов, у которых светопропускание стекол автомобиля не соответствует требованиям Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. 

Сотрудники Госавтоинспекции Самары, при участии мотовзвода,  дислоцировались в десяти точках города. Вместе с дорожными полицейскими к мероприятию подключились сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области. 

Пристальное внимание правоохранителей было направлено на выявление водителей, управляющих транспортом с нанесением тонировочного покрытия на лобовое и передние боковые стекла, любителей всевозможных «шторок», съёмных пленок и прочих предметов, ограничивающих видимость.

В рейдовом мероприятии участие принял руководитель областной ГИБДД Юрий Некрасов. Полковник полиции лично обратился к автомобилистам, рекомендовав привести стекла своего автомобиля в соответствии с действующими нормами законодательства, отметив, что тонировка ухудшает обзор для водителя, особенно в условиях недостаточной освещенности и при неблагоприятных погодных условиях. 

Дисциплинированные водители соглашались с тем, что в вопросах безопасности недопустимы даже незначительные правонарушения, любители же затемненных стекол наоборот, объясняли свой выбор эстетическими соображениями и не спешили снимать тонировку.

В день рейда к административной ответственности за нарушение светопропускаемости стекол  было привлечено 64 водителя. 

Региональная Госавтоинспекция напоминает, что данное правонарушением влечет административную ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей. В случае неподчинения водителя законному требованию сотрудника полиции удалить пленку в установленный срок, к нарушителям применяется штраф в размере от 2.000 до 4.000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.        

Сотрудники Госавтоинспекции ежедневно проводят работу по выявлению нарушителей, не стоит самонадеянно полагаться остаться незамеченными в транспортном потоке. 

Данные рейдовые мероприятия пройдут по всему региону с 19 по 28 апреля, сообщили в УГИБДД ГУ МВД СО.

 

Фото:   УГИБДД ГУ МВД СО

 

 

Теги: Мероприятия

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