Главные новости:
Огонь ликвидирован на площади 50 гектаров.
17 августа лесники ликвидировали пожар под Самарой
Она решила поплавать на сапборде, но не надела спасательный жилет и оставила телефон на берегу.
Жительница Иркутской области уснула на сапборде и переплыла Ангару
Разметка выглядит как прямоугольник и в границах этой зоны нужно оставить самокат.
На самарских улицах появляться разметка, ограничивающая зону парковки СИМ
Сегодня в Рязанской области день траура.
Вячеслав Федорищев выразил соболезнования жителям Рязанской области
В обновленной поликлинике будут получать помощь порядка 11 тысяч жителей района.
Завершается капремонт поликлиники в Богатовском районе
Железо необходимо для выработки энергии, нормальной работы мозга и поддержания иммунной системы.
Врачи назвали способы восполнить железо естественным путем
Теперь Разия Добровольская – двукратный «золотой» призер городских соревнований.
В Самаре состоялся финал городского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая – 2025»
Приходите на набережную.
Расписание бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.02
0.25
EUR 93.71
0.65
В Самаре состоялся финал городского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая – 2025»

18 августа 2025 11:29
137
Теперь Разия Добровольская – двукратный «золотой» призер городских соревнований.

В Самаре состоялся финал городского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая – 2025». Его участниками стали 9 вагоновожатых, наиболее успешно прошедших отборочные этапы в Городском, Северном и Кировском депо МП «Трамвайно-троллейбусное управление» города Самара. 

В распоряжении каждого конкурсанта было порядка 500 метров трассы. Помимо приемки трамвая и подготовки к выходу на маршрут, водители демонстрировали навыки управления электротранспортом на участках со скоростными режимами в 10, 15, 20 и 40 км/ч, плавность и точность подъезда к остановочным пунктам, владение приемами экстренного торможения. На этапе «Комфортное вождение» водители помогали маломобильным пассажирам попасть в салон трамвая. Также члены жюри проверяли знания конкурсантов об устройстве трамваев, нюансах технической эксплуатации и правилах дорожного движения.

На сегодняшний день в ТТУ города Самара более 280 водителей трамвая. Трое из них заняли пьедестал почета по итогам городского конкурса профмастерства. I и II места завоевали водители Городского трамвайного депо Разия Добровольская и Роберт Павлов, III место заняла Милена Сорокина из Северного трамвайного депо. Они получили медали, кубки, Почетные грамоты и премии - 100, 70 и 50 тысяч рублей соответственно. 

«В Городском трамвайном депо работаю уже восемь лет, после выпуска из учебного центра ТТУ. Условия нравятся, как и возможность показать свою подготовку на профессиональных конкурсах. В этом году участвовала в третий раз, но все равно волновалась. Для меня самое сложное – собраться с мыслями и настроиться на борьбу», – рассказала победитель городского конкурса профессионального мастерства 2025 года, водитель трамвая 1 класса Городского трамвайного депо Разия Добровольская.

Теперь Разия Добровольская – двукратный «золотой» призер городских соревнований. В 2023 году в Коломне среди водителей страны она завоевала IV место, в этом году у нее есть возможность взять реванш в Волгограде – всероссийский конкурс профмастерства пройдет с 17 по 19 сентября. Для участия будет делегирован и Роберт Павлов, занявший второе место в городском конкурсе.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Разметка выглядит как прямоугольник и в границах этой зоны нужно оставить самокат.
18 августа 2025, 12:20
На самарских улицах появляться разметка, ограничивающая зону парковки СИМ
Разметка выглядит как прямоугольник и в границах этой зоны нужно оставить самокат. Общество
72
Сегодня в Рязанской области день траура.
18 августа 2025, 12:06
Вячеслав Федорищев выразил соболезнования жителям Рязанской области
Сегодня в Рязанской области день траура. Общество
77
Приходите на набережную.
18 августа 2025, 11:19
Расписание бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
Приходите на набережную. Общество
133
