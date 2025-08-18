137

В Самаре состоялся финал городского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая – 2025». Его участниками стали 9 вагоновожатых, наиболее успешно прошедших отборочные этапы в Городском, Северном и Кировском депо МП «Трамвайно-троллейбусное управление» города Самара.



В распоряжении каждого конкурсанта было порядка 500 метров трассы. Помимо приемки трамвая и подготовки к выходу на маршрут, водители демонстрировали навыки управления электротранспортом на участках со скоростными режимами в 10, 15, 20 и 40 км/ч, плавность и точность подъезда к остановочным пунктам, владение приемами экстренного торможения. На этапе «Комфортное вождение» водители помогали маломобильным пассажирам попасть в салон трамвая. Также члены жюри проверяли знания конкурсантов об устройстве трамваев, нюансах технической эксплуатации и правилах дорожного движения.



На сегодняшний день в ТТУ города Самара более 280 водителей трамвая. Трое из них заняли пьедестал почета по итогам городского конкурса профмастерства. I и II места завоевали водители Городского трамвайного депо Разия Добровольская и Роберт Павлов, III место заняла Милена Сорокина из Северного трамвайного депо. Они получили медали, кубки, Почетные грамоты и премии - 100, 70 и 50 тысяч рублей соответственно.



«В Городском трамвайном депо работаю уже восемь лет, после выпуска из учебного центра ТТУ. Условия нравятся, как и возможность показать свою подготовку на профессиональных конкурсах. В этом году участвовала в третий раз, но все равно волновалась. Для меня самое сложное – собраться с мыслями и настроиться на борьбу», – рассказала победитель городского конкурса профессионального мастерства 2025 года, водитель трамвая 1 класса Городского трамвайного депо Разия Добровольская.



Теперь Разия Добровольская – двукратный «золотой» призер городских соревнований. В 2023 году в Коломне среди водителей страны она завоевала IV место, в этом году у нее есть возможность взять реванш в Волгограде – всероссийский конкурс профмастерства пройдет с 17 по 19 сентября. Для участия будет делегирован и Роберт Павлов, занявший второе место в городском конкурсе.

Фото: администрация Самары