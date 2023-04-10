В Самаре состоялся четвертый Хаски Трип

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В воскресенье, 9 апреля, состоялась весенняя прогулка с хаски из реабилитационного центра «ФлагманВет», находящегося в Лопатино. Это уже четвертый поход, организованный «ФлагманВет» и клубом активного отдыха «Координаты Самара».

Состоявшийся Трип – первый без снега, но собаки северных пород отлично чувствовали себя в весеннем лесу. Участники похода, которых в этот раз было около 40 человек, насладились теплыми лучами солнца и прозрачным воздухом весеннего Золотого Бора, что в Малой Царевщине. И, конечно, общением с дружелюбными и задорными хаски.

- Мы выбрали этот маршрут, потому что здесь ровный рельеф, сосновый лес, очень хорошо походить, подышать. Как обычно, протяженность маршрута около 8 км, а время прогулки - 4-5 часов. Этого достаточно, чтобы нагулялись все – и люди, и активные собаки, - отметил руководитель сообщества «Координаты Самара» Максим Фадеев.

На этот раз в походе участвовало семь собак. Это как уже известные и полюбившиеся постоянным участникам Хаски Трипов хвосты, так и два очаровательных новичка.

Среди них - крупный белый метис Брабус. Он попал в приют два месяца назад по отлову. Хозяин собаки так и не нашелся, и Брабус остался жить в Лопатино. Этот добряк с очаровательными глазами ищет родителей!

Всех очаровал и аляскинский маламут Миша весом 45 кг! Несмотря на внушительные размеры, - одни лапы у Миши как у медведя, - этот пес мега дружелюбный, очень добрый к человеку. Он обожает лежать на спине, чтобы ему чесали живот, или обнимать человека во весь свой рост. Миша попал в приют с улицы, потом снова жил в семье, но другие питомцы не выдержали конкуренции. Теперь он ищет дом, где будет единственным любимцем. Ему еще нет и двух лет, так что он готов к долгой жизни в любящей семье.

- К сожалению, собаки северных пород, такие как хаски, маламуты, оказываются на улице очень часто. В месяц мы принимаем от двух до четырех таких собак. Зачастую люди заводят их для красоты, но потом понимают, что справиться с ними не в силах. В походе мы даем возможность этим собакам не только вдоволь погулять, но и проявить себя, социализироваться, пообщаться с людьми и, возможно, найти своего будущего хозяина, - говорит директор ветеринарного центра «ФлагманВет» Инна Тарасенко.

Основная цель проекта «Хаски Трип» – привлечь внимание к проблемам бездомных животных и попытаться найти им хозяев, поддержать подопечных приюта. А также выгулять хаски, которым очень нужна активность.

Первый в Самаре Хаски Трип состоялся 17 декабря прошлого года в пос. Прибрежный и привлек интерес большого числа людей. Во втором трипе, состоявшемся 28 января по Сокольим горам, приняло участие почти 100 человек! Хаски Трип 3.0 прошел 26 февраля в районе Сокского карьера и горы Тип-Тяв. Четвертый поход состоялся 9 апреля в Золотом бору в пос. Малая Царевщина. Следующий поход планируется в мае!