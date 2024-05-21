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В Самаре состоялось заседание Клуба занятой молодежи – для участников чемпионата «Абилимпикс»

21 мая 2024 16:46
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Участники обсудили искусство самопрезентации перед работодателем, правила написания резюме, а также затронули темы делового этикета и арт-терапии.

На площадке Самарского государственного колледжа состоялось очередное заседание Клуба занятой молодежи для 25 участников конкурса профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В рамках заседания участники обсудили искусство самопрезентации перед работодателем, правила написания резюме, а также затронули темы делового этикета и арт-терапии.

Клуб занятой молодежи - это площадка, где молодые люди могут получить ценные знания и навыки, необходимые для успешного трудоустройства и построения карьеры. Такая форма работы появилась в прошлом году в рамках модернизации службы занятости населения региона, проводимой по национальному проекту «Демография», который принят по решению Президента страны Владимира Путина.  В Самарской области уделяется большое внимание поддержке молодежи, в частности в вопросах трудоустройства. Важность закрепления молодых людей в регионе неоднократно подчеркивал Губернатор Дмитрий Азаров. 

«Для трудоустройства молодежи сейчас открыты все пути. Вакансии, которые предоставляют работодатели, очень разные. Но важно, что средняя зарплата здесь составляет почти 50 тыс. рублей. Современный работодатель предоставляет своим молодым сотрудникам все возможности для роста, профессионального и творческого развития», - подчеркнула заместитель министра труда, занятости и миграционной политики региона Юлия Бренер.

С приветственным словом к собравшимся обратился советник по воспитанию ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж» Дмитрий Видинеев.

Специалисты службы занятости организовали для студентов Самарского государственного колледжа сеанс арт-терапии. Участникам предложили раскрыть свои внутренние ресурсы при помощи красок и холста. Это помогло студентам лучше понять свою профессиональную предрасположенность и определить карьерную траекторию.

Все выступления экспертов Клуба сопровождались сурдопереводом, так как на базе Самарского государственного колледжа обучаются слабослышащие студенты.

О том, что проблемы со здоровьем не могут помешать выстраиванию карьерной траектории, аудитории рассказал Дмитрий Камагаев. Мужчина является инвалидом первой группы.

«Многие слабовидящие ощущают себя буквально «выбитыми» из нормальной жизни. Но с этим состоянием можно и нужно бороться. Найти себя мне помогли специалисты службы занятости. Они оказали мне психологическую поддержку, убедив, что проблемы со здоровьем надо преодолевать, а не замыкаться в себе. Меня проконсультировали об имеющихся на рынке труда вакансиях. Я успешно прошел собеседование и был принят на работу в январе 2024 года на должность педагога-психолога», - поделился Дмитрий.

Клуб за время своего существования доказал свою востребованность у молодежи. В заседаниях клуба приняли участие более 2 тысяч человек.

«Радует, что в нашем городе появилась такая современная площадка, на которой моим сверстникам помогают с выбором будущей профессии, предлагают варианты занятости», - призналась участница заседания Мария Улбутова.

Завершилось заседание клуба интерактивным квизом «Азбука трудоустройства». Наиболее активные студенты, доказавшие свою эрудицию, были награждены ценными подарками от службы занятости региона.

 

Фото – Минтруд Самарской области

Теги: Самара

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