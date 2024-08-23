В Самаре состоялось возложение цветов в память героев Курской битвы

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На площади Славы состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине», посвященная Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.

Курская битва - одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны, которое длилось с 5 июля по 23 августа 1943 года и завершилось разгромом немецких сил.

Советские воины на земле и в воздухе проявили мужество, стойкость, высокое боевое мастерство и массовый героизм. Свыше 100 тысяч человек были награждены орденами и медалями, 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза. 132 соединения и части получили гвардейское звание, 26 удостоены почётных наименований Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачаевских.

В память о героической победе советских солдат в этой битве и в память о погибших в России установлен День воинской славы, а в Курске есть мемориальный комплекс «Курская дуга», посвященный одному из ключевых сражений Великой Отечественной войны.

Память всех, кто в годы Великой Отечественной Войны отстоял право на жизнь для будущих поколений, почтили минутой молчания.

Фото: администрация Самары