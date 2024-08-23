Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +12, +14°С, днем +25, +27°С.
24 августа в Самарской области без осадков, до +28°С
На площади Славы состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине», посвященная Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.
В Самаре состоялось возложение цветов в память героев Курской битвы
Участники приняли участие в акции «Za Россию!», флэшмобе «Флаг моего государства!» и фестивале Русских игр.
В лагере «Страна Героев» прошёл тематический «День России» в честь Дня Государственного флага
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
За рулем одного из них  находился несовершеннолетний водитель (2010 года рождения) в сопровождении отца.
В Ставропольском районе на встречке столкнулись два автомобися
Это отличная возможность позаботиться о своем здоровье и получить медицинскую консультацию от врача-эпидемиолога.
Самарцы смогут бесплатно узнают свой ВИЧ-статус 
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 24 августа местами в Самарской области ожидается туман
На следующей неделе СТК имени Анатолия Степанова примет гонки 1 этапа командного Кубка России.
 "Мега-Лада" лидирует в командном чемпионате России
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.29
-0.4
EUR 101.62
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Камышле состоялось первенство Самарской области по летнему биатлону
В регионе З0-летие Дня Государственного флага отметят автопробегом, фотовыставкой и масштабной акцией «Zа Россию»
На Кубке КВН Самарской области выступят команды Высшей лиги МС КВН и телевизионного шоу «КВН.Дети»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре состоялось возложение цветов в память героев Курской битвы

23 августа 2024 15:57
82
На площади Славы состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине», посвященная Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.

На площади Славы состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине», посвященная Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. 

Курская битва - одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны, которое длилось с 5 июля по 23 августа 1943 года и завершилось разгромом немецких сил.

Советские воины на земле и в воздухе проявили мужество, стойкость, высокое боевое мастерство и массовый героизм. Свыше 100 тысяч человек были награждены орденами и медалями, 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза. 132 соединения и части получили гвардейское звание, 26 удостоены почётных наименований Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачаевских.

В память о героической победе советских солдат в этой битве и в память о погибших в России установлен День воинской славы, а в Курске есть мемориальный комплекс «Курская дуга», посвященный одному из ключевых сражений Великой Отечественной войны.

Память всех, кто в годы Великой Отечественной Войны отстоял право на жизнь для будущих поколений, почтили минутой молчания.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью +12, +14°С, днем +25, +27°С.
23 августа 2024, 16:46
24 августа в Самарской области без осадков, до +28°С
В Самаре ночью +12, +14°С, днем +25, +27°С. Экология
78
Участники приняли участие в акции «Za Россию!», флэшмобе «Флаг моего государства!» и фестивале Русских игр.
23 августа 2024, 15:40
В лагере «Страна Героев» прошёл тематический «День России» в честь Дня Государственного флага
Участники приняли участие в акции «Za Россию!», флэшмобе «Флаг моего государства!» и фестивале Русских игр. Общество
112
Это отличная возможность позаботиться о своем здоровье и получить медицинскую консультацию от врача-эпидемиолога.
23 августа 2024, 14:58
Самарцы смогут бесплатно узнают свой ВИЧ-статус 
Это отличная возможность позаботиться о своем здоровье и получить медицинскую консультацию от врача-эпидемиолога. Здравоохранение
139
В центре внимания
По итогам бизнес-миссии будет подготовлена дорожная карта дальнейшего взаимодействия.
22 августа 2024  17:53
Эксперты Росатома: у Самарской области большие перспективы
484
Ритуал имеет давнюю историю и является официальным символом, реликвией воинских подразделений.
22 августа 2024  11:10
Вячеслав Федорищев принял участие в церемонии крепления полкового знамени Добровольческого отряда Барс-15 «Ермак»
484
На встрече глава региона рассказал о принятом решении, которое будет способствовать развитию IT-сектора в регионе, – грантовая поддержка по наиболее перспективным направлениям.
21 августа 2024  18:58
Вячеслав Федорищев встретился с представителями отраслей информационных технологий и связи
663
В ней приняли участие более ста экспертов.
21 августа 2024  17:19
На стратегической сессии обсудили, как удержать и привлечь кадры в Самарскую область
651
Татары – второй по численности народ в Самарской области, около 2/3 татарского населения региона проживает в городах, в Самаре это более 30% населения.
20 августа 2024  20:44
Руководитель области Вячеслав Федорищев и глава Татарстана Рустам Минниханов обсудили развитие сотрудничества между регионами
2945
Весь список