В Самаре состоялось внеочередное заседание антитеррористической комиссии под председательством губернатора

Губернатор Дмитрий Азаров провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии в Самарской области с участием руководителей органов власти региона, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководителей предприятий топливно-энергетического, химического и оборонно-промышленного комплексов региона. Внеочередное заседание состоялось в целях принятия дополнительных мер, направленных на предотвращение угроз террористического характера на территории Самарской области.
Открывая заседание, Дмитрий Азаров отметил, что в сложившихся условиях противодействие терроризму и экстремизму является важнейшей задачей региональных и муниципальных органов власти, и в первую очередь правоохранительных структур на территории Самарской области. «Наш долг – оперативно и своевременно реагировать на возможные террористические угрозы, - обратился губернатор к участникам. - Актуальность этой проблемы, особенно после чудовищного теракта в Красногорске, атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы нашего региона ни у кого сомнений не вызывает. Не вызывает сомнений и тот факт, что мы имеем дело с коварным, циничным, бесчеловечным врагом, который, действуя нацистскими методами, не остановится ни перед чем».
Глава региона напомнил, что об этом 25 марта текущего года шла речь на совещании, которое провел Президент России Владимир Путин по мерам, принимаемым после теракта в Московской области. «Те, кто планировал этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу», - подчеркнул Глава государства.
Контрнаступление нацистского киевского режима провалилось. «Отсюда, - как сказал Президент, - и попытки зайти и закрепиться на наших приграничных территориях, обстрелы, в том числе с использованием систем залпового огня, мирных кварталов, объектов гражданской, в том числе энергетической, инфраструктуры, попытки ракетных ударов по Крымскому мосту и самому полуострову».
Дмитрий Азаров подчеркнул, что теперь противник перешел к тактике террористической войны. «У этой войны нет линии фронта и нет приграничных территорий. Поэтому мы всегда должны быть готовы предотвратить готовящийся со стороны террористов удар, используя для этого весь арсенал имеющихся сил и средств», - обозначил задачу глава региона.
Благодаря высокому профессионализму сотрудников спецслужб недавно был предотвращен теракт на территории региона.
«Преступник был пособником террористической организации и действовал под патронажем украинских спецслужб, - сказал глава региона. - Не сомневаюсь, что сотрудники правоохранительных органов Самарской области и впредь будут обеспечивать защиту жителей нашего региона от всех вражеских атак». Дмитрий Азаров поблагодарил личный состав и руководителя УФСБ по Самарской области, сотрудников МВД и Росгвардии, которые принимали участие в операции и помогли спасти жизни жителей.
В ходе внеочередного заседания участники комиссии обсудили, в том числе, меры по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов критически важной инфраструктуры. Также был рассмотрен вопрос о реализации дополнительных мер, направленных на повышение уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым посещением людей.
«От эффективного решения этих вопросов напрямую зависит безопасность наших граждан, надежность антитеррористической защищенности объектов на территории нашего региона», - подчеркнул губернатор.
Фото Андрея Савельева.