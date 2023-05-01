В Самаре состоялось торжественное вручение паспортов Российской Федерации юным жителям города

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В Советском районе Самары, у Вечного огня в парке Победы, состоялось торжественное вручение паспортов Российской Федерации юным жителям города, достигшим 14-летнего возраста. Главный документ получили более 30 школьников, отличившихся в учебе и спорте, увлеченные научной и творческой деятельностью.

В ходе торжественной церемонии долгожданные паспорта и памятные подарки ребятам вручил начальник Управления МВД России по г. Самаре полковник полиции Дмитрий Урюпин и и.о. Главы Советского внутригородского района г.о. Самара Сергей Свирень. Дмитрий Урюпин подчеркнул всю важность события и отметил, что быть гражданином России – это большая ответственность. Полковник полиции пожелал ребятам уверенно идти по жизни, хранить и преумножать традиции России, продолжать подвиги дедов и прадедов, отцов и братьев.

С напутственными словами к школьникам обратились председатель Совета ветеранов УМВД России по г. Самаре Александр Копункин и председатель Общественного совета при городском Управлении Юрий Силантьев, которые пожелали ребятам успешной учебы, чтобы она была только в радость, положительных эмоций, здоровья и всего самого доброго. Также свои слова поддержки молодым людям высказал почетный гость праздника – ветеран Великой Отечественной войны Николай Сендюряев, который призвал юношей и девушек быть достойными гражданами нашей страны.

Школьники поблагодарили организаторов мероприятия за теплые слова, с удовольствием поделились своими впечатлениями и рассказали о чувстве ответственности и гордости, которое они испытали в этот день.

В завершение мероприятия присутствующие почтили минутой молчания память тех, кто отдал жизнь за Родину, и возложили цветы к Вечному огню.