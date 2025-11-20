Я нашел ошибку
Соревнования проводятся под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Сборная Самарской области принимает участие в турнире на Кубок ПФО по хоккею среди студенческих команд
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
В Самаре Малый театр показал спектакль «Смута. 1609-1611 гг.», который продолжает традицию обращения Малого театра к страницам отечественной истории.
В Самаре состоялись «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России 
Детей, оставшихся без попечения родителей, сотрудники Службы пригласили к себе в гости, рассказали про профессию судебного пристава.
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
Помимо рассказа о самой Службе воспитанников центра помощи детям ознакомили с требованиями для вступления в ряды органов принудительного исполнения и напомнили им о важности получения образования и соблюдения закона.
Судебные приставы Сызрани рассказали детям из «Искры» о Службе
Для Героя России Дамира Юсупова Самарская область – регион родной. В 1993 году семья Юсуповых переехала в Сызрань, на родину отца.
Герой России Дамир Юсупов встретился с самарскими студентами  
Церемония открытия и освящения памятника пройдет 4 декабря.
В Самаре на территории Клиник СамГМУ готовят к открытию памятник святителю Луке Крымскому 
Ресурсоснабжающая компания хочет донести до каждого должника: оплата потреблённых услуг – это показатель порядочности и надёжности.
«РКС-Самара» направили абонентам, которые не платят за воду и канализацию, 27 700 требований об оплате
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Самаре состоялись «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России 

20 ноября 2025 17:34
В Самаре Малый театр показал спектакль «Смута. 1609-1611 гг.», который продолжает традицию обращения Малого театра к страницам отечественной истории.

С 18 по 19 ноября 2025 года состоялись «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России (ГАМТ России) в Самаре, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках направления «Ведущие театры» программы «Большие гастроли» на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича прошли показы спектакля «Смута. 1609-1611 гг.».  (12+)

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина: «Гастроли Государственного академического Малого театра России в Самаре – отличная возможность для нашей публики увидеть высокопрофессиональные театральные постановки. Спектакль “Смута. 1609-1611 гг.”, который был представлен в рамках программы “Большие гастроли” Министерства культуры Российской Федерации, затрагивает важную историческую тему и, безусловно, привлек внимание зрителей. Обменные гастроли помогают укреплять связи между регионами и дают возможность актерам и творческим коллективам делиться своими достижениями с широкой аудиторией».

«Спектакль имеет идеологическое художественное значение. Самое эмоциональное – это финал. Когда смута, народ бунтует, хлеба нет, нужно убедить людей, что все-таки все будет хорошо, и прекратить этот бунт. Всегда очень сложно, когда решается самое страшное, самое главное – быть Руси или нет. Спектакль очень ассоциативный – защита Отечества от нашествия тех, кто хочет его расчленить, разъять. Важна роль человека, жертвующего собой ради Родины», – народный артист России Валерий Афанасьев.

В Самаре Малый театр показал спектакль «Смута. 1609-1611 гг.», который продолжает традицию обращения Малого театра к страницам отечественной истории. Режиссер-постановщик сценической версии романа В.Р. Мединского – народный артист России Владимир Бейлис.

В постановке отражаются события, связанные с обороной Смоленска от польских интервентов в период Смуты. Героико-патриотический сюжет с любовными линиями и детективной интригой определяет эпический размах постановки. Образ города помогает раскрыть тему духовной стойкости русского народа, подчеркнуть особую роль веры и мужества в переломные моменты истории. 

В спектакле звучит музыка из произведений народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и России Георгия Свиридова, сообщает пресс-служба САТОБ.

 

Фото: министерство культуры Самарской области

Самара

