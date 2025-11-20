В Самаре состоялись «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России 

97

С 18 по 19 ноября 2025 года состоялись «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России (ГАМТ России) в Самаре, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках направления «Ведущие театры» программы «Большие гастроли» на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича прошли показы спектакля «Смута. 1609-1611 гг.». (12+)

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина: «Гастроли Государственного академического Малого театра России в Самаре – отличная возможность для нашей публики увидеть высокопрофессиональные театральные постановки. Спектакль “Смута. 1609-1611 гг.”, который был представлен в рамках программы “Большие гастроли” Министерства культуры Российской Федерации, затрагивает важную историческую тему и, безусловно, привлек внимание зрителей. Обменные гастроли помогают укреплять связи между регионами и дают возможность актерам и творческим коллективам делиться своими достижениями с широкой аудиторией».

«Спектакль имеет идеологическое художественное значение. Самое эмоциональное – это финал. Когда смута, народ бунтует, хлеба нет, нужно убедить людей, что все-таки все будет хорошо, и прекратить этот бунт. Всегда очень сложно, когда решается самое страшное, самое главное – быть Руси или нет. Спектакль очень ассоциативный – защита Отечества от нашествия тех, кто хочет его расчленить, разъять. Важна роль человека, жертвующего собой ради Родины», – народный артист России Валерий Афанасьев.

В Самаре Малый театр показал спектакль «Смута. 1609-1611 гг.», который продолжает традицию обращения Малого театра к страницам отечественной истории. Режиссер-постановщик сценической версии романа В.Р. Мединского – народный артист России Владимир Бейлис.

В постановке отражаются события, связанные с обороной Смоленска от польских интервентов в период Смуты. Героико-патриотический сюжет с любовными линиями и детективной интригой определяет эпический размах постановки. Образ города помогает раскрыть тему духовной стойкости русского народа, подчеркнуть особую роль веры и мужества в переломные моменты истории.

В спектакле звучит музыка из произведений народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и России Георгия Свиридова, сообщает пресс-служба САТОБ.

Фото: министерство культуры Самарской области