Соревнования проводятся под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Сборная Самарской области принимает участие в турнире на Кубок ПФО по хоккею среди студенческих команд
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
В Самаре Малый театр показал спектакль «Смута. 1609-1611 гг.», который продолжает традицию обращения Малого театра к страницам отечественной истории.
В Самаре состоялись «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России 
Детей, оставшихся без попечения родителей, сотрудники Службы пригласили к себе в гости, рассказали про профессию судебного пристава.
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
Помимо рассказа о самой Службе воспитанников центра помощи детям ознакомили с требованиями для вступления в ряды органов принудительного исполнения и напомнили им о важности получения образования и соблюдения закона.
Судебные приставы Сызрани рассказали детям из «Искры» о Службе
Для Героя России Дамира Юсупова Самарская область – регион родной. В 1993 году семья Юсуповых переехала в Сызрань, на родину отца.
Герой России Дамир Юсупов встретился с самарскими студентами  
Церемония открытия и освящения памятника пройдет 4 декабря.
В Самаре на территории Клиник СамГМУ готовят к открытию памятник святителю Луке Крымскому 
Ресурсоснабжающая компания хочет донести до каждого должника: оплата потреблённых услуг – это показатель порядочности и надёжности.
«РКС-Самара» направили абонентам, которые не платят за воду и канализацию, 27 700 требований об оплате
В Самаре состоялась ярмарка вакансий для ветеранов СВО и членов их семей

20 ноября 2025 15:04
154
Им было представлено более тысячи вакансий, в том числе в сфере транспорта, строительства, IT, госслужбы, безопасности и охраны, логистики и др.

В Самаре состоялась специализированная ярмарка вакансий для ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Крупными работодателями города и региона им было представлено более тысячи вакансий, в том числе в сфере транспорта, строительства, IT, госслужбы, безопасности и охраны, логистики и др.

На ярмарке более тысячи вакансий представили 22 работодателя. В числе предприятий-участников – МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление», АО «НИИ «Экран», АО «Металлист-Самара», ОАО ППК «Весна», ФКУ «Управление по конвоированию УФСИН по Самарской области» и другие.

Участники ярмарки вакансий имели возможность не только найти подходящую работу, но и узнать, где можно пройти переобучение или повысить свою квалификацию. В течение дня они могли познакомиться с вакансиями от крупных работодателей, узнать нюансы работы в конкретной организации и задать интересующие вопросы. 

Отметим, в Самарской области реализуется новый механизм квотирования рабочих мест для инвалидов из числа участников СВО, разработанный Министерством труда Самарской области. Кроме того, в рамках мер поддержки, оказываемых ветеранам СВО и членам их семей, действует программа переобучения, которая позволяет получить новую профессию, выплаты на открытие собственного дела, а также пройти различные профориентационные тренинги.

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

