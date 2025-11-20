В Самаре состоялась ярмарка вакансий для ветеранов СВО и членов их семей

154

В Самаре состоялась специализированная ярмарка вакансий для ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Крупными работодателями города и региона им было представлено более тысячи вакансий, в том числе в сфере транспорта, строительства, IT, госслужбы, безопасности и охраны, логистики и др.



На ярмарке более тысячи вакансий представили 22 работодателя. В числе предприятий-участников – МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление», АО «НИИ «Экран», АО «Металлист-Самара», ОАО ППК «Весна», ФКУ «Управление по конвоированию УФСИН по Самарской области» и другие.



Участники ярмарки вакансий имели возможность не только найти подходящую работу, но и узнать, где можно пройти переобучение или повысить свою квалификацию. В течение дня они могли познакомиться с вакансиями от крупных работодателей, узнать нюансы работы в конкретной организации и задать интересующие вопросы.



Отметим, в Самарской области реализуется новый механизм квотирования рабочих мест для инвалидов из числа участников СВО, разработанный Министерством труда Самарской области. Кроме того, в рамках мер поддержки, оказываемых ветеранам СВО и членам их семей, действует программа переобучения, которая позволяет получить новую профессию, выплаты на открытие собственного дела, а также пройти различные профориентационные тренинги.

Фото: пресс-служба администрации Самары