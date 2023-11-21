В Самаре состоялась встреча с курсантами Самарского областного лицея-интерната полиции

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Следователь по особо важным делам майор юстиции Екатерина Позднякова рассказала курсантам основные аспекты, методику и специфику расследования уголовных дел, возбужденных в сфере оборота наркотиков. В ходе беседы были проанализированы конкретные случаи из опыта работы майора юстиции. Ребята задавали вопросы, активно принимали участие в обсуждении поднятой темы.

В Межмуниципальном отделе МВД России «Кинельский» прошел «День открытых дверей». Гостями полицейских стали ученики 11 классов ГБОУ СОШ №9, ГБОУ СОШ №4 г.о. Кинель и ГБОУ СОШ поселка Кинельский.

Перед собравшимися выступили начальник отделения по работе с личным составом подполковник полиции Ирина Янковская, начальник Дежурной части подполковник полиции Алексей Струк, оперуполномоченный отделения по обороту наркотиков лейтенант полиции Лев Ленков, старший эксперт экспертно-криминалистической группы капитан полиции Марина Володенкова и оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Илья Давыдов.

Полицейские подробно рассказали ребятам об образовательных организациях системы МВД, перечне специальностей, вступительных испытаниях, а также о преимуществах поступления в ведомственные учреждения. Затем Алексей Струк рассказал о работе Дежурной части, остановившись подробно на важности и сложности данной работы, сделал акцент на тех навыках и знаниях, которыми должен обладать сотрудник Дежурной части.

Также об аспектах своей профессиональной деятельности с учащимися рассказали Лев Ленков и Марина Володенкова. Сотрудники полиции показали ребятам как эксперты-криминалисты снимают отпечатки пальцев с предметов, и дали возможность подросткам самим провести данную процедуру, что вызвало у ребят неподдельный интерес.

Илья Давыдов рассказал учащимся о том, как он пришел в профессию, о его учебе в стенах Казанского юридического института МВД России, о том какие черты характера и личностные качества помогают преодолевать сложности в работе.

В Похвистнево начальник экспертно-криминалистической группы майор полиции Татьяна Чуйкова рассказала о задачах эксперта-криминалиста, а также о видах следов, которые можно обнаружить в процессе исследования места происшествия.

«Задача специалиста – это обнаружить максимальное количество информации, которая поможет следователям, дознавателям и сотрудникам уголовного розыска в поимке преступника», – говорит Татьяна Чуйкова.

Однако особый интерес у подростков вызвал чемодан «Криминалист», с которым специалист выезжает на место происшествия. Майор полиции подробно рассказала о специальных порошках и различных инструментах, которые помогают полицейским обнаружить и изъять отпечатки пальцев и другие следы, оставленные злоумышленником.

Сотрудники О МВД России по городу Жигулёвску провели для учеников 7,8,9 классов ГБОУ ООШ № 9 экскурсию в территориальный орган внутренних дел, познакомив ребят со сложной, но очень интересной работой полицейских.

Начальник отделения по работе с личным составом О МВД России по городу Жигулёвску подполковник полиции Инесса Евграфова начала экскурсию по отделу с дежурной части, рассказав об особенностях службы в этом подразделении, об обязанностях оперативного дежурного и его помощников. Далее гости посетили музей, где смогли познакомиться с историей отдела, ознакомиться с архивными документами, а также узнать о подвигах сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

В Сергиевском районе с учащимися класса правоохранительной направленности ГБОУ СОШ №1 городского поселения Суходол встретился начальник экспертно-криминалистической группы Отдела МВД России по Сергиевскому району Михаил Антонов.

Старший лейтенант полиции рассказал школьникам о видах экспертиз, проводимых специалистами, подчеркнув особенности каждой из них. Ребята с интересом слушали, как выполняются и анализируются гипсовые слепки с изъятых на месте преступления следов обуви, а также о кропотливой работе по обнаружению и изъятию следов папиллярных узоров пальцев рук.

Подобные мероприятия продолжаются на территории всего региона.