В Самаре состоялась встреча с курсантами Самарского областного лицея-интерната полиции

Я нашел ошибку
Главные новости:
По традиции, губернатор встретился с земляками – участниками специальной военной операции.
Губернатор Дмитрий Азаров проверил качество ремонта социальных объектов города-побратима Снежное
Набор участников на Всемирный фестиваль молодёжи – 2024 продолжится до 1 декабря.
Самара присоединится к Всероссийской акции «100 дней до Всемирного фестиваля молодёжи – 2024»
Инвестиционный налоговый вычет – один из механизмов поощрения инвестиционной активности бизнеса.
Почти 140 миллионов рублей получит регион в качестве компенсации за инвестиционные налоговые вычеты
Ночью и днем местами по области усиление ветра.
22 ноября в Самарской области ожидается сильный снег
В рамках национального проекта «Демография» ведется активная работа по развитию вспомогательных репродуктивных технологий.
В Самарской области помогают парам с бесплодием стать родителями
Запрещенное вещество пытаются передать осужденным самым изощренным способом. 
Сотрудники ИК-6 УФСИН СО при досмотре продуктовой передачи обнаружили и  изъяли наркотики
Названы пять главных увлечений россиян
Названы пять главных увлечений россиян
И выгодно ли продлевать отпуском новогодние каникулы.
Самарцам рассказали, как новогодние праздники отразятся на зарплате
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.5
-0.62
EUR 96.66
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
22 ноября состоится открытие выставки «Самарский взгляд – Россия»
Лекторий в Музее Рязанова представит самарцам новую лекцию
В ГУ МВД СО учащихся юридического класса посвятили в кадеты
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре состоялась встреча с курсантами Самарского областного лицея-интерната полиции

21 ноября 2023 13:00
165
В Самаре состоялась встреча с курсантами Самарского областного лицея-интерната полиции

Следователь по особо важным делам майор юстиции Екатерина Позднякова рассказала курсантам основные аспекты, методику и специфику расследования уголовных дел, возбужденных в сфере оборота наркотиков. В ходе беседы были проанализированы конкретные случаи из опыта работы майора юстиции. Ребята задавали вопросы, активно принимали участие в обсуждении поднятой темы.

В Межмуниципальном отделе МВД России «Кинельский» прошел «День открытых дверей». Гостями полицейских стали ученики 11 классов ГБОУ СОШ №9, ГБОУ СОШ №4 г.о. Кинель и ГБОУ СОШ поселка Кинельский.

Перед собравшимися выступили начальник отделения по работе с личным составом подполковник полиции Ирина Янковская, начальник Дежурной части подполковник полиции Алексей Струк, оперуполномоченный отделения по обороту наркотиков лейтенант полиции Лев Ленков, старший эксперт экспертно-криминалистической группы капитан полиции Марина Володенкова и оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Илья Давыдов.

Полицейские подробно рассказали ребятам об образовательных организациях системы МВД, перечне специальностей, вступительных испытаниях, а также о преимуществах поступления в ведомственные учреждения. Затем Алексей Струк рассказал о работе Дежурной части, остановившись подробно на важности и сложности данной работы, сделал акцент на тех навыках и знаниях, которыми должен обладать сотрудник Дежурной части.

Также об аспектах своей профессиональной деятельности с учащимися рассказали Лев Ленков и Марина Володенкова. Сотрудники полиции показали ребятам как эксперты-криминалисты снимают отпечатки пальцев с предметов, и дали возможность подросткам самим провести данную процедуру, что вызвало у ребят неподдельный интерес.

Илья Давыдов рассказал учащимся о том, как он пришел в профессию, о его учебе в стенах Казанского юридического института МВД России, о том какие черты характера и личностные качества помогают преодолевать сложности в работе.

В Похвистнево начальник экспертно-криминалистической группы майор полиции Татьяна Чуйкова рассказала о задачах эксперта-криминалиста, а также о видах следов, которые можно обнаружить в процессе исследования места происшествия.

 «Задача специалиста – это обнаружить максимальное количество информации, которая поможет следователям, дознавателям и сотрудникам уголовного розыска в поимке преступника», – говорит Татьяна Чуйкова.

Однако особый интерес у подростков вызвал чемодан «Криминалист», с которым специалист выезжает на место происшествия. Майор полиции подробно рассказала о специальных порошках и различных инструментах, которые помогают полицейским обнаружить и изъять отпечатки пальцев и другие следы, оставленные злоумышленником.

Сотрудники О МВД России по городу Жигулёвску провели для учеников 7,8,9 классов ГБОУ ООШ № 9 экскурсию в территориальный орган внутренних дел, познакомив ребят со сложной, но очень интересной работой полицейских.

Начальник отделения по работе с личным составом О МВД России по городу Жигулёвску подполковник полиции Инесса Евграфова начала экскурсию по отделу с дежурной части, рассказав об особенностях службы в этом подразделении, об обязанностях оперативного дежурного и его помощников. Далее гости посетили музей, где смогли познакомиться с историей отдела, ознакомиться с архивными документами, а также узнать о подвигах сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

В Сергиевском районе с учащимися класса правоохранительной направленности ГБОУ СОШ №1 городского поселения Суходол встретился начальник экспертно-криминалистической группы Отдела МВД России по Сергиевскому району Михаил Антонов.

Старший лейтенант полиции рассказал школьникам о видах экспертиз, проводимых специалистами, подчеркнув особенности каждой из них. Ребята с интересом слушали, как выполняются и анализируются гипсовые слепки с изъятых на месте преступления следов обуви, а также о кропотливой работе по обнаружению и изъятию следов папиллярных узоров пальцев рук.

Подобные мероприятия продолжаются на территории всего региона.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Снежная мобилизация в Самаре
21 ноября 2023  13:11
Снежная мобилизация в Самаре продолжается
292
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту (https://samadm.ru/media/news/46021/)
20 ноября 2023  13:38
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту
299
В Приволжском федеральном округе появится новый окружной форум «Метеор»
20 ноября 2023  10:55
В Приволжском федеральном округе появится новый окружной форум «Метеор»
335
Дмитрий Азаров поздравил транспортников региона с профессиональным праздником
20 ноября 2023  10:33
Дмитрий Азаров поздравил транспортников региона с профессиональным праздником
289
По вопросам взяток полковник полиции Михаил Федосеев проведет прием граждан
20 ноября 2023  09:36
По вопросам взяток полковник полиции Михаил Федосеев проведет прием граждан
285
Весь список