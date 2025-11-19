Я нашел ошибку
Виталий Шаповалов погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.
В Самаре состоялась церемония вручения медали «Золотая Звезда» семье Виталия Шаповалова
Хотя они и могут помочь снизить тревожность за счет эффекта глубокого давления, напоминающего объятия, их применение подходит не всем.
Врач предупредила о рисках использования утяжеленных одеял, популярных в качестве средства для улучшения сна
Водитель одного из автомобилей с телесными повреждениями госпитализирован.
ДТП в Сызрани: массовая авария с участием четырех автомобилей
В рамках фестиваля состоятся 2 больших и разных гала-концерта.
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре в КРЦ «Звезда»
Минпромторг разрешит маркетплейсам не выкупать продовольственные товары
Минпромторг разрешит маркетплейсам не выкупать продовольственные товары
«...в среднесрочной перспективе мы полностью заменим YouTube, который, к сожалению, стал оружием пропаганды».
В ГД заявили, что российские платформы полностью заменят YouTube на отечественном рынке 
Вопросы, оставшиеся без ответа в прямом эфире будут рассмотрены в индивидуальном порядке – все обратившиеся получат компетентные ответы и пояснения.
Глава Самарского района Самары Роман Радюков провел прямой эфир с жителями
По сценарию, легковой автомобиль совершил наезд на препятствие, водитель и пассажиры с травмами оказались заблокированы в автомобиле.
В Тольятти прошли учения по ликвидации последствий ДТП
В Самаре состоялась церемония вручения медали «Золотая Звезда» семье Виталия Шаповалова

19 ноября 2025 22:08
176
Виталий Шаповалов погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Во вторник, 18 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совместно с командованием Центрального военного округа (ЦВО) вручил медаль «Золотая Звезда» Героя России семье старшего прапорщика Виталия Шаповалова, который погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции (СВО).

Виталий Николаевич Шаповалов родился 24 ноября 1972 года в городе Рязань. В 1992-1994 годах проходил службу по призыву в пограничном отряде на Дальнем Востоке. В Вооружённых Силах Российской Федерации с 1995 года.

Трижды награждён орденом Мужества, медалями «За отвагу», «За храбрость» первой и второй степени, а также медалью Суворова. В специальной военной  операции принимал участие с 24 февраля 2022 года. Храбро и отважно  выполнял боевые задачи.

«Мы никогда не забудем подвиг Виталия Николаевича, никогда не забудем дело, мы никогда не оставим его семью. Мы будем бережно хранить память о нем. Он — пример безусловного героизма», — подчеркнул глава региона.

Государственная награда была  вручена вдове военнослужащего Анастасии Георгиевне. Обращаясь к ней, губернатор отметил, что региональные власти всегда готовы оказать  помощь и поддержку.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

