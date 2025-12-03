Я нашел ошибку
Это один из масштабных проектов модернизации первичного звена здравоохранения в регионе. Она расположена на 4 этажах и включает детское и взрослое отделения, стоматологические отделения для взрослых и детей, женскую консультацию, лечебно-профилактическое,
Вячеслав Федорищев оценил качество новой поликлиники в Смышляевке
Две работы из Самарской области вошли в список финалистов конкурса «Связующая нить»
Водитель сбил пешехода в Автозаводском районе Тольятти
В Волжском районе водитель рано утром сбил лося
В Самаре в 2026 году масштабно обновят лифты
Результатами участия в нацпроектах поделилась глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко
Губернатор Вячеслав Федорищев оценил новый ФОК в Смышляевке
экономике РФ потребуется свыше 12 млн новых работников до 2032 года
В Самаре состоялась церемония награждения лауреатов XXVIII Областной общественной акции «Благородство»

165
В Самаре состоялась церемония награждения лауреатов XXVIII Областной общественной акции «Благородство»

2 декабря в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоялась церемония награждения лауреатов XXVIII Областной общественной акции «Благородство». Среди героев нашего времени, чьи смелые поступки и добрые дела стали примером для окружающих, были названы имена сотрудников силовых ведомств, волонтёров, просветителей, представителей СМИ.

В 2025 году, объявленном по инициативе Президента Российской Федерации Годом защитника Отечества, в рамках акции выделили целый ряд тематических номинаций: «Мужество», «Долг», «Люди в погонах» им. генерала-лейтенанта Александра Сенопальникова, «Созидатель – меценат», «Память», «Семья», «Служение людям», «Добровольчество», «Забота», «Созидание». Многолетний девиз проекта остался неизменным: «Творим добро вместе!» – так по-прежнему звучит он.

Члены оргкомитета в рамках проведения XXVIII сезона акции рассмотрели более 200 заявок, поступивших из разных уголков региона. Лауреатами акции стали 69 человек и организации, принимавшие участие в спасении людей, борьбе со стихией, помощи фронту, культурных и просветительских инициативах, а также иных благородных начинаниях.

Первыми среди лауреатов акции в 2025 году были названы Алексей Бобров и Алексей Шишкин – сотрудники Госавтоинспекции, которые помогли местному жителю, нуждавшемуся в срочной медицинской помощи. «В июле этого года к сотрудникам полиции обратилась супруга мужчины-водителя, который жаловался на сильные боли в области сердца и терял сознание», – сообщили организаторы акции. «Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на просьбу о помощи, включили спецсигналы и оперативно доставили мужчину в ближайшую больницу», – добавили они. «Фактически благодаря помощи госавтоинспекторов мой муж остался жив», – призналась ранее супруга самарца, которого спасли полицейские.

Среди лауреатов были отмечены сотрудники Росгвардии, которым также обязан жизнью один из жителей города, а также волонтёры, развернувшие производство маскировочных сетей для нужд участников спецоперации, организаторы культурно-просветительских проектов по сохранению исторической памяти, неравнодушные горожане, заботящиеся о брошенных домашних животных, и многие другие замечательные представители общественности нашего региона.

«Я уверена, что наша акция будет продолжаться и дальше, потому что в нашей губернии живет много людей, которые совершают добрые поступки», – отметила секретарь союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения союза журналистов России, член общественного совета акции «Благородство» Ирина Цветкова.

XXVIII Областная общественная акция «Благородство» проводится Самарским областным отделением Союза журналистов и Ассоциацией творческих союзов Самарской области при поддержке министерства культуры Самарской области. Награждение лауреатов из других частей региона будет проходить на протяжении декабря 2025 года на различных площадках губернии.

