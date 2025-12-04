В Самаре состоялась стратегическая сессия «Семья на первом месте»

В Самаре в рамках специального проекта «Вызов» состоялась заключительная в 2025 году стратегическая сессия «Семья на первом месте». Главная тема, которую обсудили участники, – развитие альтернативных форм сопровождения детей, оставшихся без попечения родителей, с акцентом на семейное устройство вместо пребывания в социальных учреждениях.



По данным Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области, сейчас в регионе насчитывается около 7 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но более 90% этих ребят находятся в замещающих семьях. Остальные – воспитываются в государственных учреждениях.



Стратегическая сессия была организована советником губернатора по профилактике социального сиротства в Самарской области Екатериной Сеницкой совместно с городским департаментом опеки, попечительства и социальной поддержки при участии Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области.



Участниками сессии стали представители органов системы профилактики социального сиротства и общественных организаций – профильных департаментов администрации Самары, Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Самарской области, Центра занятости населения г.о. Самара и м.р. Волжский, ОДН Управления МВД России по г. Самаре, Главного управления социальной защиты населения Самарского округа, центров помощи детям, городских школ, Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина и Самарского областного клинического наркологического диспансера, а также общественных организаций «Ты не одна» и Союза женщин Самарской области.



«Наша цель – уменьшить количество детей, оставшихся без попечения взрослых, социальных сирот, которые появляются из-за трудной жизненной ситуации у родителей, – пояснила заместитель главы города Самары Ольга Слесарева. – Необходимо выстроить систему таким образом, чтобы специалисты сфер медицины, опеки, спорта, культуры и других знали, на каком этапе нужно подключиться, чтобы помочь семье преодолеть трудности. Важно оказать медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается, устроить родителей на работу – сделать все возможное, чтобы ребенок остался жить в своей семье».



В Самаре и регионе работает специальный проект «Вызов», инициированный Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Его задача — помочь детям жить не в социальных учреждениях, а в родных или приёмных семьях.



По итогам муниципальной стратегической сессии «Семья на первом месте» будет подготовлен доклад для губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о результатах работы в рамках социального проекта «Вызов».

Фото: пресс-служба администрации Самары