Ему было 57 лет. Прощание с Дмитрием Антимоновым назначено на 9:45 пятницы, 5 декабря, на ул. Борской, 108.
Ушел из жизни известный самарский пластический хирург Дмитрий Антимонов
Женщина оказала активное сопротивление, а соседи вызвали скорую помощь и состояние потерпевшей удалось стабилизировать.
В Отрадном во время бытовой ссоры брат ударил ножом свою сестру
Новогодние почтовые ящики будут принимать письма жителей региона до конца декабря.
В центральных почтовых отделениях Самары установили почтовые ящики для писем Деду Морозу
По результатам турнира Тимофей завоевал право участия в первенстве России 2026 года. Тренирует спортсмена Сергей Болотский.
Тимофей Нехорошев из Самарской области - победитель всероссийских соревнований по самбо
В миру Валентину Войно-Ясенецкому – архиепископу, выдающемуся гнойному хирургу и профессору медицины.
В Самаре на территории Клиник СамГМУ открыли памятник святителю Луке Крымскому
"...обратив внимание на сокращение срока оборачиваемости подвижного состава, используемого для перевозки рыбной продукции, и снижение стоимости перевозки", - говорится в документе.
Путин поручил РЖД принять меры по увеличению перевозок рыбы с Дальнего Востока
Соответствующее решение было принято в четверг на заседании Исполнительного комитета Международной федерации самбо (FIAS).
Российским самбистам вернули право выступать на международных турнирах под флагом страны
"Прежде всего, речь не о передвижении по казенной надобности на служебном транспорте, а о частных поездках на личном авто".
Депутат Миронов выступил против освобождения сенаторов и судей от штрафов с камер
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В Самаре состоялась стратегическая сессия «Семья на первом месте»

220
Главная тема, которую обсудили участники, – развитие альтернативных форм сопровождения детей, оставшихся без попечения родителей, с акцентом на семейное устройство вместо пребывания в социальных учреждениях.

В Самаре в рамках специального проекта «Вызов» состоялась заключительная в 2025 году стратегическая сессия «Семья на первом месте». Главная тема, которую обсудили участники, – развитие альтернативных форм сопровождения детей, оставшихся без попечения родителей, с акцентом на семейное устройство вместо пребывания в социальных учреждениях.

По данным Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области, сейчас в регионе насчитывается около 7 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но более 90% этих ребят находятся в замещающих семьях. Остальные – воспитываются в государственных учреждениях.

Стратегическая сессия была организована советником губернатора по профилактике социального сиротства в Самарской области Екатериной Сеницкой совместно с городским департаментом опеки, попечительства и социальной поддержки при участии Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области.

Участниками сессии стали представители органов системы профилактики социального сиротства и общественных организаций – профильных департаментов администрации Самары, Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Самарской области, Центра занятости населения г.о. Самара и м.р. Волжский, ОДН Управления МВД России по г. Самаре, Главного управления социальной защиты населения Самарского округа, центров помощи детям, городских школ, Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина и Самарского областного клинического наркологического диспансера, а также общественных организаций «Ты не одна» и Союза женщин Самарской области.

«Наша цель – уменьшить количество детей, оставшихся без попечения взрослых, социальных сирот, которые появляются из-за трудной жизненной ситуации у родителей, – пояснила заместитель главы города Самары Ольга Слесарева. – Необходимо выстроить систему таким образом, чтобы специалисты сфер медицины, опеки, спорта, культуры и других знали, на каком этапе нужно подключиться, чтобы помочь семье преодолеть трудности. Важно оказать медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается, устроить родителей на работу – сделать все возможное, чтобы ребенок остался жить в своей семье».

В Самаре и регионе работает специальный проект «Вызов», инициированный Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Его задача — помочь детям жить не в социальных учреждениях, а в родных или приёмных семьях.

По итогам муниципальной стратегической сессии «Семья на первом месте» будет подготовлен доклад для губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о результатах работы в рамках социального проекта «Вызов».

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Весь список