В Самаре состоялась региональная сессия в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» - 2022

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В четверг, 9 июня, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов провел региональную сессию по отбору лучших проектов из числа поданных жителями Самарской области на крауд-платформе форума «Сильные идеи для нового времени». «Организаторами форума - Агентством стратегических инициатив и Фондом «Росконгресс» - предоставлена площадка для всех граждан России, где можно открыто предложить свои идеи, направленные на улучшение жизни людей и социально-экономическое развитие нашей страны. Самарская область по результатам первого этапа форума вошла в тройку лидеров по размещению идей на крауд-платформе. Жителями региона подана 1 351 идея, это говорит об их неравнодушии и вовлеченности. Сегодня мы действительно живём в условиях нового времени, требующего от нас полной мобилизации всех сил и ресурсов. Особенно приятно, что среди идей много по-настоящему сильных, способных качественно улучшить жить наших граждан», - отметил зампред Правительства, приветствуя участников.

Целью форума является выбор и реализация проектов, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей до 2030 года. Их представят на итоговом мероприятии летом 2022 года, а лучшую десятку идей – руководству страны.

На региональном уровне также отбирают лучшие проекты для поддержки и тиражирования. На сессии эксперты рассмотрели идеи и проекты по 4 тематическим направлениям: «Национальная социальная инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива» и «Открытый разговор».

«Прежде всего оценивается полезность проекта, его способность оказать положительное влияние на социально-экономическое развитие отдельного муниципального образования, региона, страны в целом. Второй базовый критерий, который учитывается, это вовлеченность автора идеи. Ведь можно идею просто предложить, а можно ею гореть. И вот уже после того как эксперты провели оценку всех проектов от области, отобрали наиболее перспективные, мы сегодня пригласили авторов, чтобы пообщаться с ними и понять, насколько они готовы сами участвовать в реализации той идеи, которую предложили, - пояснил Евгений Пономарев, руководитель управления стратегии развития социальной защиты населения и демографической политики министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, секретарь штаба по отбору лучших проектов.

Наиболее значительным по числу рассматриваемых проектов стало направление «Национальная социальная инициатива». В числе других эксперты пообщались с авторами таких проектов, как «Университет ВОРДИ» (проактивный инструмент помощи семьям с детьми-инвалидами и взрослыми с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов), «Психотюнинг» (проект, направленный на психологическое сопровождение людей, реализующих социальные контракты: ведь даже получив такую помощь, человеку не всегда удается выйти из трудной жизненной ситуации и преодолеть синдром "выученной бедности").

Была отмечена высокая значимость проекта «Я хочу быть» (профориентация и социализация детей с ОВЗ в креативных индустриях), проекта «Юные ГТО-шки», направленного на вовлечение в занятия физкультурой дошкольников. Также представленные на сессии проекты касались профориентации инвалидов молодого возраста и социально-уязвимых групп населения и сопровождении их на протяжении трудового пути, развития принципов здорового долголетия, методов комплексной реабилитации пожилых людей после инфарктов и инсультов.

В рамках трека «Национальная кадровая инициатива» были представлены: проект о том, как подготовить детей начальной школы к успешному будущему в цифровой среде с помощью системного дополнительного образования инженерного профиля; проект цифровой платформы «ПрофВыбор», ориентированной на помощь подросткам в профориентации, и другие.

По тематике «Национальная технологическая инициатива» перспективными были признаны проекты здравоохранения - «Телесестринство» и «Единая медкарта пациента в ЕМИАС», которые призваны улучшить процесс оказания людям медицинской помощи в первичном звене и 100-процентных аналогов которым в России нет.

Получили высокую оценку проекты в рамках темы «Открытый разговор» - просветительский проект «Обидка», в рамках которого учат культуре примирения и способам профилактики травли, а также мультимедийный патриотический проект для детей и молодежи «Время выбрало нас» о воинах-интернационалистах, который также был поддержан Минобороны РФ.

Александр Фетисов подчеркнул, что уровень организации проведения в регионе этапов форума «Сильные идеи для нового времени» уже получил высокую оценку со стороны Агентства стратегических инициатив. «Мы начали общение с авторами еще на том этапе, когда идеи размещались, привлекли экспертное сообщество для доработки идей, поскольку региональный трек – это одно направление, у нас еще федеральный трек, где должна быть отобрана тысяча лучших идей со всей страны. Мы предприняли определенные усилия к тому, чтобы помочь авторам улучшить их идеи, доработать, сделать их более полезными, более реализуемыми и, соответственно, повысить их конкурентоспособность на федеральном треке», - пояснил Евгений Пономарев.

Впереди - обсуждение проектов еще по трем тематическим направлениям («Национальная экологическая инициатива», «Развитие регионов», «Предпринимательство») - и выбор тех, которые получат поддержку на региональном уровне.

Напомним, председателем Организационного комитета по подготовке и проведению форума является помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин, заместителем председателя – генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, заместителем председателя – ответственным секретарем - советник Президента РФ Антон Кобяков. В состав Оргкомитета входит Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В федеральный пул экспертов, оценивающих проекты, вошли более 20 представителей от Самарской области.