В Самаре состоялась премьера спектакля «В поиске смыслов»

31 октября в Самаре, на площадке молодежного концертно-театрального комплекса «Дирижабль», состоялась премьера спектакля «В поиске смыслов». Первыми зрителями стали около 100 человек, в их числе были волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», чьи истории отражены в постановке.



«Идея появилась примерно год назад. Много раз встречались с представителями поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», они рассказывали нам реальные истории поисков. Поняли, что для постановки подойдет жанр вербатим, или жанр документального театра, когда пьесы создаются на основе интервью с реальными людьми. Конечно, были переживания, получится или нет. Наши актеры на тот момент были только студентами первого курса, но они как-то очень сильно загорелись этой идеей. Тема настолько важна и актуальна, что даёт импульс к созданию спектакля и художественного высказывания, это шанс прикоснуться к судьбам реальных людей. Спектакль о том, что смысл – в поиске не только пропавших людей, но и в поиске самого себя», – поделилась режиссер постановки, старший преподаватель, актриса и режиссер театра «СамАрт» Татьяна Наумова.



Роли в спектакле исполнили студенты мастерской Виктора Гончарова и Татьяны Наумовой Самарского государственного института культуры. Студенты – будущие актеры постановки – собирали материал, проводили интервью с добровольцами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», принимали участие в мероприятиях.



«Были на предпремьерном показе в мае – очень волнительно. Постановка трогает до глубины души, мы плакали. Ребята и режиссер очень хорошо и очень точно подметили и передали те моменты радости и отчаяния, которые мы испытываем во время своей работы. Истории, которые описаны в этом спектакле, – это реальные истории поисковиков, изменены лишь фамилии и имена тех, кого мы искали», – подчеркнула региональный представитель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Юлия Рябова.



Премьера приурочена ко дню рождения добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Самарской области, который отмечается 16 ноября. Спектакль будет включен в репертуар учебного театра до окончания обучения студентов, задействованных в качестве актеров.

Фото: пресс-служба администрации Самары