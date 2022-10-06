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В Самаре состоится Великое освящение храма на ул. Советской Армии

6 октября 2022 12:51
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В Самаре состоится Великое освящение храма на ул. Советской Армии

9 октября 2022 года в Самаре на ул. Советской Армии, д. 251б будет совершен чин Великого освящения храма, который возглавит митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

Событие великого освящения храма совершает правящим архиереем епархии только один раз в истории храма, после завершенных работ по внутреннему и внешнему убранству культового здания. В ходе мероприятия храм будет помазан святым миром, в престол храма будут вложены святые мощи святого первомученика Стефана, храму будет дан Ангел Хранитель.

Напомним, что строительство храма на ул. Советской Армии началось в 2009 году и продолжалось до 2013 года, постоянные богослужения в храме начались с 31 января 2010 года. Здание храма спроектировано в традиционном русском стиле. По типу объемно-планировочной структуры храм – прямоугольный, крестово-купольный, четырехстолпный. Форма кровельного покрытия – позакомарная, с главой шлемовидной формы с крестом наверху. Центральная часть здания – храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского, нижняя часть здания – храм в часть иконы Божией Матери «Скоропослушница». В храме хранятся мощи 13 святых, в том числе святителя Спиридона Тримифунтского, а также поруч – часть облачения с мощей святого, пребывающих на о. Корфу (Греция), который был передан в дар храму в 2014 году.

При храме построена колокольня, на которой установлено 11 колоколов. В 2017 году в рамках реализации государственной программы Самарской области «Реализация государственной национальной политики в Самарской области (2014 – 2020 годы) у прихода появилась переносная звонница из 6 колоколов.

На сегодняшний день при храме действуют большой профессиональный и малый любительский хор, работает воскресная школа для детей (в возрасте от 5 до 17 лет) и взрослых (без ограничения возраста), где проводят занятия 14 педагогов, есть школа звонарей и библиотека. На территории храма расположены детская игровая площадка с тремя разновозрастными игровыми комплексами и искусственный пруд, который 19 июня 2016 года на праздник Святой Троицы был торжественно освящен и получил название «Спиридоновский». Настоятель храма – протоиерей Иоанн Валерьевич Мохов, отец 7 детей, 4 октября 2022 года вошел в состав Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области.

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