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В Самаре состоится презентационная сессия инновационных разработок. 29 сентября столица региона примет IRON ROAD SHOW - программу, которая помогает основателям проектов внедрить свои разработки в инфраструктуру ОАО «РЖД» в кратчайшие сроки.

Как сообщал ранее глава региона, взаимодействие молодых ииновационных компаний с крупными корпорациями, безусловно, позволит новейшим разработкам быстрее проходить путь от идеи до воплощения.

Участники смогут презентовать свои разработки топ-менеджерам и специалистам ОАО «РЖД», представителям венчурного фонда YellowRockets и приглашенным профильным экспертам. Это шанс запустить пилот с корпорацией, стать партнером и поставщиком ОАО «РЖД» или привлечь инвестиции.

Программа стартует с презентационных сессий в пяти регионах присутствия Куйбышевской железной дороги: в Казани, Уфе, Пензе, Ульяновске, а 29 сентября отбор пройдет в Самаре. Финальные сессии лучших проектов состоятся 30 сентября в Самаре.

Участники получат обратную связь и рекомендации по организации пилотного внедрения. Кроме выступлений участники смогут пройти образовательную программу, где обсудят особенности взаимодействия с корпорациями и разберут кейсы внедрения инноваций на примере стартапов, которые уже успешно работают с КбшЖД.

К участию приглашаются проекты с готовым продуктом, стартапы, разработчики инновационных технологий и проекты на стадии идеи – все, кому интересно продвижение своих разработок на рынке и сотрудничество с корпорацией.

На этом программа не завершится: осенью 2021 пройдут онлайн-интенсив и хакатон.

Онлайн-интенсив продлится две недели. Участники проработают четкий план и все необходимые документы для запуска пилота с ОАО «РЖД». Эксперты ОАО «РЖД» и YellowRockets расскажут о тонкостях работы с корпорацией и помогут правильно адаптировать проект под запросы ОАО «РЖД». Хакатон – это соревнование разработчиков, где участники собираются в команды, чтобы создать новое приложение или полезный сервис.

Выбрать свой город и зарегистрироваться на мероприятие можно на странице IRON ROAD SHOW.

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

“Правительство Самарской области поддерживает программу IRON ROAD SHOW. В прошлом году Куйбышевская железная дорога, министерство экономического развития и инвестиций и компания YellowRockets разработали и запустили программу поддержки стартапов, которые готовы к пилотным проектам на железной дороге. Благодаря этому, разработчики региона получили 18 млн рублей в виде субсидий. Нам важно, чтобы наши инноваторы могли пилотировать свои разработки, масштабироваться и выходить на таких крупных заказчиков”.

Денис Аграфенин, главный инженер Куйбышевской Железной дороги:

“По итогам прошлых программ 7 стартапов вышли на тестовые внедрения на инфраструктуре Куйбышевской железной дороги. Мы понимаем, насколько сложной может показаться работа с крупной корпорацией для небольшой компании или стартапу. Даже если у стартапа есть хороший продукт, то он может не знать, как и кому его презентовать, а иногда продукт надо изменить или модифицировать под специфику холдинга “РЖД”. Но благодаря таким программам, как IRON ROAD SHOW мы становимся ближе к разработчикам. Региональная инновационная площадка Куйбышевской дороги и YellowRockets делают так, чтобы общение было комфортным и продуктивным”.

Сергей Богданов, основатель YellowRockets:

“Мы рады продолжить работу с Куйбышевской железной дорогой. Очень приятно видеть, как отдел инновационного развития, да и вся КбшЖД, за такое короткое время вырос до значимого игрока на венчурном рынке страны. По результатам рейтинга инновационной деятельности железных дорог в 2020 году, подготовленного Центром инновационного развития, Куйбышевская магистраль заняла первое место. Мы растем вместе. Те результаты работы программы IRON ROAD SHOW, которые мы видим сейчас, показывают, что подход к работе с инновациями был выбран верно”.