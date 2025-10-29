Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалисты «РКС-Самара» отремонтируют водопроводные линии холодного водоснабжения.
В Самаре ограничат движение транспорта по участкам Седьмой просеки и Канатного переулка
Важно сочетать продукты, богатые железом, с источниками этого витамина.
Врач-эндокринолог: витамин С помогает организму лучше усваивать железо
В Самаре состоится премьера спектакля, посвященного деятельности поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»
В этом году на конкурс было подано больше 130 заявок.
В Самарском институте культуры прошел Всероссийский конкурс вокального искусства «Надежда»
РЖД отменили автоматическую покупку постельного белья в плацкарте
Такой фестиваль впервые пройдет на «Солидарность Самара Арене».
Легенды сборной России дадут урок футбола самарским детям 
Премия выявляет лучшие регионы, города, практики и компании в сфере креативных индустрий, поощряя проекты, выдающихся деятелей, творцов и профессионалов, чьи прорывные достижения и личный вклад меняют креативный ландшафт России.
Стартовал приём заявок на V Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий
Спортсмены Самарской области выступят в финалах футбола глухих (юноши), футбола на электроколясках, футбола слепых и футбола ампутантов.
Самарские футболисты примут участие в финале Всероссийских соревнований «FONBET Стальная воля» в Сириусе
В Самаре состоится премьера спектакля, посвященного деятельности поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

29 октября 2025 19:23
95
В ноябре добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» отметит 11 лет присутствия в Самарской области.

31 октября в Самаре, на площадке молодежного концертно-театрального комплекса «Дирижабль» (ул. Куйбышева, 104), состоится премьера спектакля «В поиске смыслов» (12+), основанного на историях добровольцев и посвященного дню рождения добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Самарской области. 

В основу документального спектакля, роли в котором исполнят студенты мастерской Виктора Гончарова и Татьяны Наумовой Самарского государственного института культуры, легли истории координаторов поисково-спасательного отряда Самарской области «ЛизаАлерт» и судьбы тех, кого ищут и кто ищет.

В ноябре добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» отметит 11 лет присутствия в Самарской области. Это тысячи заявок на поиск пропавших детей и взрослых, обработанные добровольцами отряда, сотни активных и информационных поисков, некоторые из которых продолжаются. На сегодняшний день численность отряда в Самарской области составляет около 700 активных действующих добровольцев.

Билеты на спектакль «В поиске смыслов» доступны по ссылке https://www.afisha.ru/wl/646/api#/about/156226. Начало 31 октября в 18:00.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

В Самарской области с этого года действует новая мера поддержки для будущих мам
29 октября 2025  12:40
В Самарской области с этого года действует новая мера поддержки для будущих мам
228
в правительстве Самарской области снова произошли кадровые перестановки
29 октября 2025  12:25
В правительстве Самарской области снова произошли кадровые перестановки
305
На совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности критически важных объектов и эффективность принимаемых мер по их защите в условиях проведения специальной военной операции.
28 октября 2025  21:14
Вячеслав Федорищев принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
399
В ходе совещания с докладами выступили профильные руководители.
28 октября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по подготовке региона к форуму «Россия – спортивная держава»
1277
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
28 октября 2025  13:25
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
402
