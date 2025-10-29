В Самаре состоится премьера спектакля, посвященного деятельности поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

95

31 октября в Самаре, на площадке молодежного концертно-театрального комплекса «Дирижабль» (ул. Куйбышева, 104), состоится премьера спектакля «В поиске смыслов» (12+), основанного на историях добровольцев и посвященного дню рождения добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Самарской области.



В основу документального спектакля, роли в котором исполнят студенты мастерской Виктора Гончарова и Татьяны Наумовой Самарского государственного института культуры, легли истории координаторов поисково-спасательного отряда Самарской области «ЛизаАлерт» и судьбы тех, кого ищут и кто ищет.



В ноябре добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» отметит 11 лет присутствия в Самарской области. Это тысячи заявок на поиск пропавших детей и взрослых, обработанные добровольцами отряда, сотни активных и информационных поисков, некоторые из которых продолжаются. На сегодняшний день численность отряда в Самарской области составляет около 700 активных действующих добровольцев.



Билеты на спектакль «В поиске смыслов» доступны по ссылке https://www.afisha.ru/wl/646/api#/about/156226. Начало 31 октября в 18:00.

Фото: пресс-служба администрации Самары