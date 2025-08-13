Я нашел ошибку
Будьте осторожны.
14 августа в губернии сохраняются грозы, в дневные часы ожидаются ливни, возможен град
Диагностика рака и контроль заболеваний. Врач-эндоскопист прошел специальное обучение и оценил возможности нового оборудования..
Пациенты Хворостянской ЦРБ проходят исследования на новом эндоскопическом оборудовании
Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Сотрудниками УФСБ СО пресечена деятельность тольяттинца, причастного к изготовлению и сбыту наркотических средств 
Вопросы обеспечения региональной безопасности и взаимодействия с правоохранительными структурами будет курировать заместитель председателя Правительства Никита Зубко.
Максим Ковалев покинул пост вице-губернатора региона
К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 5 до 14 лет, семьи имеющие детей.
Самарская областная детская библиотека объявила старт областного конкурса творческих работ "Детство без опасности"
Благодаря этому исследователи смогли наблюдать за антилопами с близкого расстояния, не вызывая испуга у диких животных.
В Китае животноподобного робота внедрили в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье
До внедрения видеоаналитики данные о количестве и содержимом палет собирались по отчетам сотрудников. Это могло приводить к ошибкам и затрудняло быструю проверку, если возникали сомнения.
Видеоаналитика Билайн Big Data & AI раскрыла «тайну» палет с язычками и круассанами на производстве полуфабрикатов
Он заплатит штрафа в доход государства.
В Красноярском районе экс-глава сельского поселения осужден за воспрепятствование предпринимательству
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Рыночная экономика» от Музея имени Алабина

13 августа 2025 15:06
171
Участники экскурсии совершат прогулку по старейшим рыночным площадям города, от купеческих лавок до шума знаменитых советских прилавков, где запах свежей выпечки смешается с прохладным волжским воздухом.

Участники экскурсии совершат прогулку по старейшим рыночным площадям города, от купеческих лавок до шума знаменитых советских прилавков, где запах свежей выпечки смешается с прохладным волжским воздухом.

Узнают о кулинарных истоках Самары, кто такие загадочные «кисловщики» и чем они торговали, как менялась торговля на протяжении двух веков.
А еще - где купить типично самарские пирожки и почем сегодня вишона.

Сбор группы – Троицкий рынок (угол ул. Галактионовской), финальная точка маршрута — пересечение ул. Ленинградская/Куйбышева
Экскурсовод – Елена Мысова.

На время экскурсии каждому слушателю выдается радиогид.

Экскурсия состоится 14 августа в 18:30  (12+).

 

Фото:  минкульт СО

