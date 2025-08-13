В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Рыночная экономика» от Музея имени Алабина

Участники экскурсии совершат прогулку по старейшим рыночным площадям города, от купеческих лавок до шума знаменитых советских прилавков, где запах свежей выпечки смешается с прохладным волжским воздухом.
Узнают о кулинарных истоках Самары, кто такие загадочные «кисловщики» и чем они торговали, как менялась торговля на протяжении двух веков.
А еще - где купить типично самарские пирожки и почем сегодня вишона.
Сбор группы – Троицкий рынок (угол ул. Галактионовской), финальная точка маршрута — пересечение ул. Ленинградская/Куйбышева
Экскурсовод – Елена Мысова.
На время экскурсии каждому слушателю выдается радиогид.
Экскурсия состоится 14 августа в 18:30 (12+).
Фото: минкульт СО