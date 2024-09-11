Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора Самарской области 13 сентября
Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора Самарской области 13 сентября
В Совфеде предложили запретить субкультуру квадроберов
В Совфеде предложили запретить субкультуру квадроберов
В Тольятти ликвидирована незаконная автостоянка
В Тольятти ликвидирована незаконная автостоянка
В Самаре состоится первый Всероссийский фестиваль творчества участников СВО «Ленточка»
В Самаре состоится первый Всероссийский фестиваль творчества участников СВО «Ленточка»
Заключительную пешеходную экскурсию сезона проведет Музей Эльдара Рязанова в Самаре
Заключительную пешеходную экскурсию сезона проведет Музей Эльдара Рязанова в Самаре
До 20 сентября жители Самарской области смогут отдать свой голос за лучшего участкового полицейского
До 20 сентября жители Самарской области смогут отдать свой голос за лучшего участкового полицейского
Вашингтон может отказаться от запрета Украине на удары вглубь территории России
12 сентября в 14:00 приглашают на лекцию «П. В. Алабин: вера и труд на пользу Отечества».
В самарском Историческом парке возобновляется цикл просветительских лекций «Умный четверг»
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.11
0.72
EUR 100.5
0.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Заключительную пешеходную экскурсию сезона проведет Музей Эльдара Рязанова в Самаре
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 12-15 сентября
Самарцев приглашают на пешеходную экскурсию по городу «Модерн на самарских улицах»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре состоится первый Всероссийский фестиваль творчества участников СВО «Ленточка»

11 сентября 2024 09:36
69
В Самаре состоится первый Всероссийский фестиваль творчества участников СВО «Ленточка»

27 и 28 сентября на площадке торгового комплекса «Амбар» пройдет первый фестиваль творчества участников СВО «Ленточка» в котором примут участие исполнители и коллективы военнослужащих, ветераны боевых действий и представители волонтёрских движений из 10 регионов России. Организаторами фестиваля выступают холдинг «Глобал Вижн» и АНО «Вольга», реализующие более 20 социально значимых и благотворительных проектов, направленных на поддержку военнослужащих, участников СВО и членов их семей.

В дни фестиваля пройдут показы фильмов, выставка фронтовых фотографий, тест-драйв бронированной разведывательно-дозорной машины (БРДМ), работа интерактивных площадок с лазертагом, выставка дронов и вооружения. Кроме того, гости смогут пообщаться с выдающимися участниками СВО, принять участие в мастер-классах и многое другое. На заключительном гала-концерте фестиваля выступят Юлия Чичерина, рэп-исполнитель Рич (Ричард Семашков) и ансамбль «Голубые береты».

Из 30 заявок на участие в фестивале было отобрано 19. Среди них — восемь участников, которые в настоящее время задействованы в СВО и приедут на фестиваль с передовой. 

Ольга Суркова, вице-президент холдинга «Глобал Вижн», руководитель АНО «Вольга», волонтер СВО, член Общественной палаты Самарской области. 

«Фестиваль «Ленточка» — это не просто культурное событие. Это значимая инициатива, направленная на поддержку наших героев и их семей. Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в укрепление чувства патриотизма и единства в нашем обществе. Для действующих участников СВО этот фестиваль уникальная возможность презентовать свое творчество и выступить на сцене, и главное — увидеться со своими семьями».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора Самарской области 13 сентября
11 сентября 2024  09:59
Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора Самарской области 13 сентября
29
Назван новый мусорный оператор Самарской области
10 сентября 2024  12:58
Назван новый мусорный оператор Самарской области
386
Молодежь Самарской области может стать участником Всероссийского проекта
10 сентября 2024  11:52
Молодежь Самарской области может стать участником Всероссийского проекта
309
Самара отметила День города: ФОТО
9 сентября 2024  12:15
Самара отметила День города: ФОТО
871
Дом со слонами в Самаре: как туда попасть
9 сентября 2024  10:54
Дом со слонами в Самаре: как туда попасть
2161
Весь список