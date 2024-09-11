В Самаре состоится первый Всероссийский фестиваль творчества участников СВО «Ленточка»

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27 и 28 сентября на площадке торгового комплекса «Амбар» пройдет первый фестиваль творчества участников СВО «Ленточка» в котором примут участие исполнители и коллективы военнослужащих, ветераны боевых действий и представители волонтёрских движений из 10 регионов России. Организаторами фестиваля выступают холдинг «Глобал Вижн» и АНО «Вольга», реализующие более 20 социально значимых и благотворительных проектов, направленных на поддержку военнослужащих, участников СВО и членов их семей.

В дни фестиваля пройдут показы фильмов, выставка фронтовых фотографий, тест-драйв бронированной разведывательно-дозорной машины (БРДМ), работа интерактивных площадок с лазертагом, выставка дронов и вооружения. Кроме того, гости смогут пообщаться с выдающимися участниками СВО, принять участие в мастер-классах и многое другое. На заключительном гала-концерте фестиваля выступят Юлия Чичерина, рэп-исполнитель Рич (Ричард Семашков) и ансамбль «Голубые береты».

Из 30 заявок на участие в фестивале было отобрано 19. Среди них — восемь участников, которые в настоящее время задействованы в СВО и приедут на фестиваль с передовой.

Ольга Суркова, вице-президент холдинга «Глобал Вижн», руководитель АНО «Вольга», волонтер СВО, член Общественной палаты Самарской области.

«Фестиваль «Ленточка» — это не просто культурное событие. Это значимая инициатива, направленная на поддержку наших героев и их семей. Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в укрепление чувства патриотизма и единства в нашем обществе. Для действующих участников СВО этот фестиваль уникальная возможность презентовать свое творчество и выступить на сцене, и главное — увидеться со своими семьями».