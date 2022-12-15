В Самаре состоится первый благотворительный пеший поход с хаски

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17 декабря 2022 года состоится первый благотворительный пеший поход с собаками хаски, организованный ветеринарным центром «ФлагманВет» и туристическим сообществом «Координаты Самара».

Поход пройдет по живописным местам, в окрестностях поселка Прибрежный. Идею поддержали больше ста человек!

Поход проводится с целью освещения проблем бездомных животных и помощи собакам и кошкам, содержащимся в приюте. И, конечно, поиска хозяев для них. Взносы, собранные с участников похода, будут перечислены в помощь животным из приюта.

Фото: pxhere.com