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В Самаре состоится лыжный марафон «Сокольи горы 2023»

13 января 2023 16:24
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В этом году соревнования пройдут на дистанциях 3 км, 11 км, 17 км, 34 км и 50 км свободным стилем.

28 января на территории спортивной школы «Чайка» в Самаре в девятый раз пройдет традиционный лыжный марафон «Сокольи горы». Зимний марафон является преемником крупнейшего «Куйбышевского марафона» и с 2018 года считается полноправным членом всероссийской серии Russialoppet.

В этом году соревнования пройдут на дистанциях 3 км, 11 км, 17 км, 34 км и 50 км свободным стилем. И впервые будет использована новая система хронометража, которая используется на крупнейших лыжных марафонах страны и мира. Отличие от предыдущей системы в том, что в режиме реального времени возможно слежение за участниками гонки, а персональный результат будет выслан на телефон по окончании соревнований. На пунктах питания будет организован горячий морс, мармелад и овсяные печенья.

В 2022 году в состязаниях приняли участие около 800 поклонников лыжного спорта различного уровня подготовки. Среди участников на старт вышли представители Самарской, Ульяновской, Пензенской, Рязанской, Ярославской, Челябинской, Нижегородской, Свердловской областей и других регионов страны, а также спортсмены из Казахстана и Германии.

Самарская область имеет большой опыт проведения масштабных физкультурных и спортивных соревнований. Благодаря правительству Самарской области и личной заинтересованности губернатора Дмитрия Азарова в 63 регионе уделяется большое внимание отрасли спорта и развитию спортивной инфраструктуры. Так, в конце 2022 года в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» введена в эксплуатацию новая лыжероллерная трасса. Новая освещенная трасса протяженностью более 6 км позволит круглогодично заниматься не только профессиональным спортсменам, но и поклонникам лыжного спорта, приобщаясь к здоровому образу жизни.

Регистрация на мероприятие: russiarunning.com/event/sokolgor2023?search_ce=1

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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