В Самаре состоится круглый стол «Крым наш. Телемост дружбы. Общественные проекты на благо жителей регионов»

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17 марта в 10:30 в рамках мероприятий, посвященных Дню воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией, в Федерации профсоюзов Самарской области (г. Самара, Волжский проспект, 19) пройдет федеральное мероприятие: круглый стол «Крым наш. Телемост дружбы. Общественные проекты на благо жителей регионов»

Организаторы: Федерация профсоюзов и Общественная палата Самарской области, Общественная палата и Администрация Саакского района Республики Крым.

В формате телемоста пройдет партнерский обмен проектами ведущих общественных организаций субъектов РФ. На двух площадках Самарской области и Республики Крым откроется выставка работ победителей конкурса рисунков «Крым наш», проведенный Областным союзом «Федерации профсоюзов Самарской области», ожидаемый совокупный охват зрительской аудитории 12 тысяч человек.

«Благодаря взаимодействию ведущих общественных объединений республики Крым и Самарской области появилось большое количество совместно реализуемых гражданских инициатив. Повысилась информированность бизнес-сообществ о возможностях наших субъектов и как следствие расширилось экономическое и инвестиционное взаимодействие. А это значит – комфорт и удобство для каждого из нас», - считают организаторы мероприятия.