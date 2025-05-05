В Самаре состоится инклюзивный фестиваль гимнастики "Шог в будущее"

84

6 мая 2025 года в УСЦ «Грация» (г.Самара, ул.Физкультурная, 116) будет проводиться «Инклюзивный фестиваль гимнастики "ШАГ В БУДУЩЕЕ", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья». (0+)

В 11.00 в зале художественной гимнастики в УСЦ «Грация» (г.Самара, ул.Физкультурная, 116) состоится торжественный концерт для ветеранов и участников боевых конфликтов (Великой Отечественной войны, Афганской и Чеченской войн, Специальной военной операции и др).

Мероприятие проводится в рамках социального проекта «Эстетическая гимнастика меняет мир особенных людей», который стал победителем 2 конкурса 2024 года Фонда Президентских грантов на развитие гражданского общества.

В мероприятии примут участие как воспитанники психоневрологических интернатов Самарской области, коррекционных школ-интернатов региона с ограниченными возможностями здоровья, так и нормотипичные спортсменки РОО «Федерация эстетической гимнастики Самарской области», гимнастки СК «Олимпия», а также известные певческие и хоровые коллективы региона.

Благодаря проведению таких инклюзивных спортивных мероприятий инвалиды с особенностями интеллектуального развития, проживающие в специализированных учреждениях Самарской области, получают возможность развивать свое физическое здоровье, демонстрировать мужество, испытывать радость от общения с другими участниками, обмениваться с ними опытом с целью успешного включения в социум, а люди без инвалидности приобретут новые навыки общения и развития эмоциональной сферы, научатся принимать людей с ограниченными возможностями как себе равных, в них будет заложено чувство ответственности за другого человека и толерантности.

Ожидаемое количество участников – более 200 зрителей, в т.ч. ветераны ВОВ и др. войн, участники СВО, родители и сопровождающие лица).

Фото предоставлено Региональным отделением ВФСЛСИН в Самарской области