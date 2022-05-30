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В Самаре состоится благотворительный органный концерт для жен военнослужащих города и области

30 мая 2022 17:15
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Цель этой скромной акции помочь людям укрепиться и дать им почувствовать, что они не одиноки в это непростое для всех нас время.

В Самарскую область прибывают беженцы из Украины и огромное количество жителей Самары и области помогают переселенцам обустроиться на новом месте и поскорее забыть ужасы пережитого.  

Но не только беженцев непосредственно коснулись события в Украине, но жен военнослужащих, мужья которых исполняют свой долг на переднем крае военных действий.

МРО «Евангелическо-лютеранская община Св. Георга г. Самары» 31 мая 2022 г. в 19 часов проводит благотворительный органный концерт для жен военнослужащих города и области (ул. Куйбышева 115/117).

Цель этой скромной акции помочь людям укрепиться и дать им почувствовать, что они не одиноки в это непростое для всех нас время, сообщает пресс-служба ЕЛЦ Св. Георга г. Самары.

 

Фото:    pixabay

Теги: Мероприятия

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