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В Самаре школа уходит под воду

26 июля 2021 12:49
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В Самаре школа уходит под воду

За лето на этом участке уже третий порыв.

В понедельник, 26 июля, произошел очередной прорыв на территории школы в Октябрьском районе Самары. Сообщение появилось в мобильной приемной губернатора 63 региона.

Дождей в Самаре нет, однако лужи возле школы №155 образовались таких размеров, что не знаешь даже, где и как их обойти. Пользователь в социальных сетях пишет, что всему виной авария у насосной станции на улице Корабельная, 12. Также возмущенный автор поста сообщает, что подобное происходит здесь уже третий раз, начиная с 31 мая.

На кадрах видно, как вода разлилась по всей пришкольной территории. Власти отреагировали на публикацию и обратились в соответствующие службы:

"Просим отреагировать на аварийную ситуацию".

Коммунальщики заверили, что меры будут приняты.

Последствий от прорывов достаточно много. Так, на улице Ташкентской Кировского района поплыла плитка. Жители жалуются, что пройти по тротуару стало сложно, а с детьми практически невозможно, сообщает ГТРК Самара. 

Фото: twitter.com/SamMobilePriem

Теги: затопления коммунальные аварии

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