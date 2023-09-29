В Самаре с лекцией выступит краевед из Москвы

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В ближайший вторник, 3 октября, в 18:30 в музее-галерее "Заварка" пройдет лекция "Материальная культура города" (6+) от московского краеведа Валерия Леонова. Он расскажет о необычных гравировках на стенах самарских домов и канализационных люках.

Перед самарской публикой выступит Валерий Леонов - краевед, экскурсовод и автор проекта "Пешком по Москве с Валерием Леоновым", член Российского военно-исторического общества и Русского географического общества.



В лекции "Материальная культура города" он расскажет о самарских реперах, то есть геодезических метках, с надписями "НКВД", о кирпичном клейме "З №5 А.С.И" и о дореволюционных канализационных люках с гравировкой "Альшенецкий".



Организаторы сообщают, что вход на мероприятие свободный по предварительной записи, пишет Сова.