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В Самаре росгвардейцы приняли участие в акции «Поезд мужества»

21 февраля 2025 13:49
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В Самаре росгвардейцы приняли участие в акции «Поезд мужества»

В преддверии Дня защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Управление Росгвардии по Самарской области совместно с Министерством транспорта Самарской области и Самарской пригородной пассажирской компанией организовали акцию «Поезд мужества». Эта акция становится уже доброй традицией – она проводится второй год подряд.

Как и в прошлом году, самарские железнодорожники вывели на маршрут «Самара – Курумоч» специальный состав – «Грушинский экспресс». В этом электропоезде один из вагонов специально оборудован для проведения концертов – часть сидений убрана и смонтирована сцена. Именно на ней выступили главные герои акции – военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области. Творческий коллектив под руководством майора Олега Чемоданова как всегда подобрал разнообразный репертуар, который понравился и взрослым и детям.

Вместе с военными музыкантами в путешествие отправились ветераны войск правопорядка во главе с помощником начальника Управления Росгвардии по Самарской области по работе с ветеранами, кавалером ордена Мужества, полковником в отставке Николаем Митряниным. Кадеты Росгвардии из лицея №124 имени Дениса Лазутина также стали гостями «Поезда мужества». Для ребят и ветеранов организаторы акции подготовили различные конкурсы и викторины, посвященные Дню защитника Отечества и юбилею Победы в Великой Отечественной войне, которые чередовались с выступлениями военных музыкантов.

По традиции, завершающей композицией, исполненной росгвардейцами под занавес путешествия на «Поезде мужества» стал легендарный марш «Прощание Славянки».

Теги: Росгвардия

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