В Самаре росгвардейцы и представители ЧОО обсудили планы совместной работы в период майских праздников

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В Центр лицензионно-разрешительной деятельности Управления Росгвардии по Самарской области обратилась инициативная группа руководителей частных охранных организаций, работающих в Самаре, Тольятти и области. Они выступили с предложением приблизить дислокацию экипажей групп быстрого реагирования ЧОО ближе к памятникам, обелискам, мемориальным комплексам, посвященным защитникам Отечества, павшим в годы войны. Мера будет действовать на период праздников (с 1 по 10 мая). В некоторых регионах России, в частности, на Дальнем Востоке, подобная инициатива уже нашла поддержку у федеральных органов власти, - подчеркнули участники инициативной группы.

- Подобное предложение вне всяких сомнений заслуживает самого пристального внимания. Ведь группы быстрого реагирования частных охранных организаций, действуя в тесном контакте как с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии, так и с полицейскими, вносят весомый вклад в обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности. В то время, когда вся страна будет отмечать День весны и труда и 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, они могут оказать существенную помощь представителям правоохранительных органов, - отметил начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Евгений Нечаев, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области