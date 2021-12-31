В Самаре рассказали, как будут пускать на площадь Куйбышева в новогоднюю ночь 2022

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В Самаре многие уже спланировали свои гуляния на предстоящие праздники. В новогоднюю ночь многие горожане по традиции собираются поехать на площадь Куйбышева. Но массовых гуляний в городе не планируются. Фейерверки тоже отменили.

Как сообщают местные власти, ночью с 31 декабря 2021 года по 1 января 2022-го на главной площади города будут дежурить экстренные службы. Вход будет осуществляться через металлодетекторы. Пьяных и агрессивных граждан пускать не будут.

Также в администрации напоминают, что обязательно соблюдение масочного режима и других мер безопасности. Людям не рекомендуют участвовать в массовых скоплениях, а Новый год встретить предлагают в кругу семьи, сообщает Самара-КП.