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В Самаре работает горячая линия по вопросам организации питания в школах

13 сентября 2021 22:26
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Тематическое консультирование граждан проводится 17 сентября.

В Самаре стартовало тематическое консультирование граждан по вопросам организации питания в школах. Оно проводится специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» до 17 сентября 2021 года.

Интересующие вопросы можно задать специалистам Управления Роспотребнадзора по телефонам «горячей линии»: (846) 266-98-49; консультационных центров ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по телефонам: (846) 373-49-22, 337-73-93, а также специалистам единого консультационного центра Роспотребнадзора по телефону: 8-800-555-49-43.

Режим работы «горячей линии» ежедневно, кроме выходных, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

 

Фото:   соцсети

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