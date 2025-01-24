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В Самаре работает «горячая линия» по вопросам незаконного распространения наркотических средств

24 января 2025 12:46
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В Самаре работает «горячая линия» по вопросам незаконного распространения наркотических средств

В Самаре подвели итоги деятельности антинаркотической комиссии за 2024 год. В состав нее входят представители администраций города и районов, региональных министерств, правоохранительных органов, общественных организаций, вузов.

Особое внимание комиссия уделяет повышению осведомленности родителей, детей и сотрудников образовательных учреждений о первых признаках употребления наркотиков, а также об административной и уголовной ответственности за сбыт и хранение наркотических средств. Около 800 профилактических встреч было организовано только в прошлом году. 

В Самаре работает «горячая линия» по вопросам незаконного распространения наркотических средств и психотропных веществ. Вся поступающая на нее информация передается для проверки и принятия мер в полицию. Звонки принимаются по следующим номерам: 8(846)337-36-26 - телефон доверия Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции, в рабочее время с 8:30 до 17:30; 8(846) 278-13-40 - круглосуточный телефон доверия ГУМВД России по Самарской области.

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