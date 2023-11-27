Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров, приветствуя женщин на торжественном мероприятии, поблагодарил матерей за воспитание достойного поколения великой России.
27 ноября наградили многодетных матерей губернии
Основная миссия «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛа» - обеспечение надежного и качественного водоснабжения для жителей и организаций Автозаводского района.
«АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» Тольятти достойно завершает год своего 55-летия
Количество заявок от Самарской области растет из года в год.
В Самаре прошло заседание экспертного жюри первого тура регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»
Открытие нового здания образовательного учреждения стало долгожданным событием для местных жителей.
Дмитрий Азаров открыл новую школу в селе Тимофеевка Ставропольского района
При передаче сведений необходимо назвать Фамилию, Имя, Отчество и контакты.
В Самаре работает «горячая линия» по незаконной продаже алкогольной продукции
Руководителем ГУФССП СО полковником внутренней службы Закиром Муратовым совместно с Уполномоченным по правам ребёнка СО Юлией Николаевой.
С 30 ноября и еженедельно по четвергам будет проводится приём граждан по вопросам взыскания алиментов
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство территориального отдела полиции.
На Южном шоссе в Самаре погибла пассажирка Газели, врезавшейся в грузовик МАN 
В этом уникальном спектакле голограммы синхронно взаимодействуют с живыми артистами и танцорами на сцене.
Театр «Задумка» познакомил самарцев со спектаклем «Невозможное возможно. Космическая сага»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.81
0.69
EUR 96.92
0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В день футбольного матча в Самаре усилят работу общественного транспорта
10 лет исполняется проекту «Россия – моя история»
Полицейские и общественники региона провели профилактические встречи антикоррупционной направленности
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре работает «горячая линия» по незаконной продаже алкогольной продукции

27 ноября 2023 15:20
48
При передаче сведений необходимо назвать Фамилию, Имя, Отчество и контакты.

Министерством промышленности и торговли Самарской области совместно с «Региональным центром обработки телефонных обращений» организована «горячая линия» по вопросам соблюдения требований законодательства к розничной продаже алкогольной продукции.

Специалисты департамента лицензирования и государственного контроля министерства ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) принимают по указанным ниже телефонам информацию от граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций о фактах продажи алкогольной продукции в ночное время, в местах, где не допускается розничная продажа такой продукции, несовершеннолетним, а также алкогольной продукции, качество и легальность которой вызывает сомнение.

Вся поступившая информация рассматривается и направляется по подведомственности в уполномоченные органы, осуществляющие контроль за розничной продажей алкогольной продукции.

При передаче сведений необходимо назвать Фамилию, Имя, Отчество и контакты.

О фактах незаконной продажи алкогольной продукции можно сообщать по следующим телефонам:

8 (846) 2000-123 (многоканальный), 8 (846) 214-59-65, 214-79-21 (23, 24, 25, 26).

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство территориального отдела полиции.
27 ноября 2023, 14:58
На Южном шоссе в Самаре погибла пассажирка Газели, врезавшейся в грузовик МАN 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство территориального отдела полиции. Происшествия
126
В этом уникальном спектакле голограммы синхронно взаимодействуют с живыми артистами и танцорами на сцене.
27 ноября 2023, 14:47
Театр «Задумка» познакомил самарцев со спектаклем «Невозможное возможно. Космическая сага»
В этом уникальном спектакле голограммы синхронно взаимодействуют с живыми артистами и танцорами на сцене. Общество
107
По информации МП Самары «ГАТИ по благоустройству», дворовые проезды расчищены на 77%, прилегающие к домам тротуары на 81%.
27 ноября 2023, 14:33
В Самаре обсудили очистку города от снега,украшение улиц иллюминацией и итоги работы ярмарок
По информации МП Самары «ГАТИ по благоустройству», дворовые проезды расчищены на 77%, прилегающие к домам тротуары на 81%. Общество
114
В центре внимания
Открытие нового здания образовательного учреждения стало долгожданным событием для местных жителей.
27 ноября 2023  15:34
Дмитрий Азаров открыл новую школу в селе Тимофеевка Ставропольского района
112
Отношения между Самарской областью и Республикой Казахстан развиваются динамичными темпами
27 ноября 2023  11:46
Отношения между Самарской областью и Республикой Казахстан развиваются динамичными темпами
177
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
27 ноября 2023  10:07
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
210
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем матери
26 ноября 2023  11:34
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем матери
528
26 ноября в Самаре из-за соревнований усилят работу транспорта
25 ноября 2023  12:19
26 ноября в Самаре из-за соревнований усилят работу транспорта
645
Весь список