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В Самаре прозвучат сирены

26 февраля 2021 12:58
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В Самаре прозвучат сирены

3 марта 2021 года будет проводиться плановая комплексная проверка готовности муниципальной системы оповещения городского округа Самара.

В период с 10.30 до 10.35 в городском округе Самара будут включены электросирены и сиренно-речевые установки, установленные на крышах жилых и административных зданий, а также в местах массового пребывания граждан.

Звучание электросирен означает сигнал «Внимание всем!».

По этому сигналу необходимо включить радиоточку, телевизионные и радиовещательные приёмники и прослушать речевое сообщение о проводимой проверке, сообщает горадминистрация.

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Комментарии

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