В Самаре провели креативную стажировку для волонтеров культуры

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Добро.Центр на базе Самарской областной библиотеки для молодежи провел креативную стажировку для волонтеров культуры. 18+



Стажировка проходила 19-20 июля и стала подготовительным этапом в реализации грантового проекта «Родина С».

Креативная стажировка направлена на сплочение команды волонтеров-активистов. Её участниками стали волонтеры культуры в возрасте от 18 до 35 лет, наиболее успешно проявившие себя в 2024 году, вместе с автором грантовой заявки, руководителем Добро.Цетра Самарской областной библиотеки для молодежи Ариной Новиковой.

В рамках стажировки руками волонтеров культуры и для волонтеров культуры была создана уникальная капсульная сувенирная продукция – декоративные фигурки-слоники. Именно слоник был выбран в качестве символа грантового проекта «Родина С», что ассоциативно отсылает к образу легендарной самарской «дачи со слонами». Творческим партнером в создании сувенирной продукции выступила Детская школа искусств №8.

Местом проведения креативной стажировки было выбрано село Ширяево – одна из туристических жемчужин Самарской области, легендарное село, расположенное на Волге, в чаше Жигулевских гор, и связанное с именами художника Ильи Репина и поэта Александра Ширяевца.

Помимо творческой мастерской стажировка также состояла из психологических тренингов, направленных на сплочение волонтерской команды, которая продолжит работу в Добро.Центре и будет способствовать дальнейшему развитию культурного добровольчества в Самарской области.

Фото: минкульт СО